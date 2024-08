Dok turisti ne mare, poljoprivrednici prate. Meteorologinja objasnila gdje je najopasnije

Nesnosnim vrućinama došao je kraj. Stigla je velika promjena. Crveno upozorenje izdano je za gotovo sve regije. Moguće su i pijavice i bujične poplave. Snažna tuča već se sručila nad Zagorje. Da stiže osvježenje, u dijelovima se Slavonije moglo, i vidjeti i čuti, već sinoć. Munje su jako, ali kratko, išarale nebo.

Anica je ispričala kako je sinoć doputovala iz Osijeka. Kaže da su tamo dobro prošli. Ali, mnogi strahuju od toga što donosi večerašnja promjena. Barem oni koji su za nju čuli. Željko je rekao da izdržava visoke temperature tako što ide na Bundek, a za najavljeno nevrijeme nije čuo. Oni osjetljiviji, možda prognozu nisu pratili, ali su dolazak promjene osjetili.

"Najčešći simptomi su u vidu promjena raspoloženja. Nekakva razdraženost ili depresivno ponašanje, osjećaj umora, slabosti. Vrlo se često javlja glavobolja kod ljudi koji imaju nekakve kardiovaskularne probleme javlja se ubrzano lupanje srca, možda povećan skok tlaka", objasnila je Davorka Muškardin, liječnica u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Ali punim plućima dišu oni na godišnjem pa se turisti tijekom nevremena često zateknu baš tamo gdje ne treba.

Turistima malo kiše ne smeta

Poljaci Pjotr i Malvina kažu da ni ne provjeravaju prognozu u Hrvatskoj jer je tu uvijek sunčano. Zato to redovno rade poljoprivrednici. Naš stručnjak kaže: Kod kukuruza i soje već se sve loše što se trebalo dogoditi, dogodilo. Velika količina kiše u kratkom roku mogla bi za neke voćne vrste biti blagoslov.

"Na primjer grožđe gdje će doći do ujednačavanja odnosno reguliranja odnosa između kiselina i šećera", kaže Ivor Grgić, profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Za neke druge vrste, poput jabuka, puno kiše je - opasnost.

"Doći će do toga da će ona nabubriti. Dobit će previše vlage iz vana, dolazit će do pucanja. Odlaskom u hladnjaču povećat će se taj problem i ta jabuka umjesto prve klase završit će u trećoj. Odnosno, ići će u industrijsku preradu", dodao je.

Ako, osim kiše, padne i tuča - štete će biti na svim kulturama i bit će puno veće.

Stručnjakinja upozorila na opasnosti

RTL-ova meteorologinja Tanja Renko objasnila je gdje je trenutno najopasnije:

"Trenutno je to sjeverozapad unutrašnjosti, Zagorje, Međimurje, oko Čakovca, dio istočne Posavine, ali atmosfera je toliko nestabilna, procesi se jako brzo odvijaju i može krenuti u bilo kojem smjeru", rekla je i dodala:

"Toplinski val nam je pripremio scenu. Donio nam je dio sastojaka: to su Visoke temperature i dosta vlage, a promjena, odnosno taj krajnji začin koji stiže, dolazi s frontalnim poremećajem sa zapada i sjeverozapada. Po visini se polako formira ciklona. Sutra dolazi iz sjeverne Italije na Jadran. S njom dolazi i taj svježiji zrak. Sve su to elementi za nastanak jakih grmljavinskih nevremena", rekla je i upozorila građane da treba upozoriti na tuču i dosta kiše što bi moglo dovesti do bujica i urbanih bujica, povećanu količinu oborina na cestu, olujni vjetar i mogućnost pijavica.

"Ali to je sve uobičajeno u ljetnim mjesecima", dodala je. Za one koji su sada krenuli na more - nije kraj ljeta, Bit će promjenjivo do srijede, a onda opet ljetne temperature.