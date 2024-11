Hrvati pod istragom, pala mafijaška 'hobotnica': Evo kako je funkcionirala shema utaje poreza

Razbijena je velika mafijaška hobotnica čiji krak seže i u Hrvatsku. Ured europskog javnog tužitelja provodi veliku istragu zbog utaje poreza.

Obuhvaća 195 osoba i više od 400 tvrtki. Osumnjičenici povezani s nekoliko mafijaških klanova ulagali su, tvrde istražitelji, u zločinačku organizaciju koja je utajila porez, a u sve su uključene i zloglasne talijanske mafije Camora i Cosa Nostra.

Provodi se 160 pretraga u više od 10 zemalja, među kojima i Hrvatskoj. U svemu sudjeluju stotine policajaca. Zamrznut će se imovina vrijedna preko pola milijarde eura kako bi se nadoknadila šteta.

Hrvatska policija je tu zakopčana do grla kao i ured europskog tužitelja. No, ono što se do sada zna je da su zapljene i pretrage obavljene u mnogim zemljama od Hrvatske preko Luksemburga do Ujedinjenih arapskih Emirata. Talijanska financijska policija priopćila je da je od 2020. do 2023. pronašla lažne fakture raznih tvrtki u iznosu od milijardu i tristo milijuna eura.

Porezna prijevara

Zaplijenjeni su kompleksi nekretnina na siciljanskoj i ligurskoj obali, jezeru Como i u Milanu. Osumnjičenici su organizirali sofisticiranu poreznu prijevaru u više zemalja, a koja uključuje biznis elektroničke robe poput bežičnih slušalica i računala. Jasno je da je ovo jedna od većih i značajnijih akcija EPPO-a i Europola odnosno policija svih uključenih država.

Čak je i talijanska premijerka Giorgia Meloni čestitala policiji na ovom poslu kazavši kako je to znak talijanske predanosti u borbi protiv poreznih prijevara. Procjenjuje se da to Italiju godišnje košta oko 80 milijardi eura. Shema utaje poreza je uključivala metodu tzv. nestajućeg trgovca. Osnuje se tvrtka, naruči roba, te se ugasi prije plaćanja poreza. Potom neka druga tvrtka neopravdano traži povrat poreza.

Zanimljivo je da je ova operacija nazvana Moby Dick ili Bijeli kit po istoimenoj knjizi. Jer, u svom priopćenju EPPO spominje kriminal bijelog ovratnika koji u prijevodu znači dobro situirane, ugledne i visoko pozicionirane članove neke tvrtke ili društva koji rade raznorazne prijevare i krivotovorenja.

Samo u Italiji se zamrzava 129 računa, zapljenjuju 192 nekretnine, 44 luksuzna automobila i plovila. Nije još poznato koliko je točno osoba i tvrtki u Hrvatskoj uključeno u cijelu aferu. No, kriminalistička istraga će se u ovom slučaju nastaviti ne samo u Hrvatskoj nego i svim uključenim zemljama.

