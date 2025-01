Stanari Dubrave bore se sa susjedom iz pakla: 'Tu preletavaju štakori, lisice, miševi...'

Otpad i olupine automobila po cijelom dvorištu, ali i nasred ulice. Tako već pet godina izgleda život stanovnika zagrebačke Dubrave sa susjedom iz noćne more.

"Mi vam ne smijemo vrata otvoriti tu štakori preletavaju, lisice, miševi, mačke se kote. To je ajme si ga Bože, ajme si ga Bože. Grozno, grozno. Od prašine po ljeti, od brušenja, lakiranja - nema otvaranja prozora, nema dizanja roleta", rekla je Marija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot

Već pet godina stanovnici zagrebačke Dubrave gledaju olupine automobila, kombija i starih guma. Kuća i dvorište susjeda prepuno je smeća.

"Ovo je tu bomba, bomba. Tu ima plinskih boca, plinskih auta, guma na stotinu, prestrašno. To da se zapali, ne bi ugasili svi vatrogasci Grada Zagreba", smtra Tihomir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zabrinuti za djecu

No, najviše su zabrinuti za sigurnost djece. Jer u samoj blizini nalazi se osnovna škola koju pohađa oko 700 učenika, a do glavnog ulaza moraju proći baš ovom ulicom.

"Pitanje je dana kad će nečije dijete tu poginuti tu jer nema pregleda. Ne vidi se odozgora, ne vidi da dijete dolazi ususret zbog toga što su parkirani svi na cesti kombiji i auti", rekla je Marija. "Situacija je dosta problematična budući da od početka drugog polugodišta sav promet se usmjerio na Vrtnjakovečku ulicu. Problem je što su parkirana vozila napuštena, olupine i onemogućavaju siguran put djeci do škole", rekao je Veljko Kordić, ravnatelj OŠ Žuti Brijeg u Zagrebu.

Pedesetogodišnji muškarac zakrčio je i zemljište koje nije njegovo, a na naše pozive nije odgovarao. "Znači, konkretno ovo je moja zemlja i ima 31 olupina i čovjek to neće maknuti. Zvali smo komunalno redarstvo, policiju, ima čovjek 200 prijava u policiji, ali čovjek ne reagira. Jučer sam pričao s njime, on kaže da će to maknuti, ali nema gdje", rekao je Davor.

U slučaju nelegalnog deponiranja vozila - postupak je jasan, objašnjava nam odvjetnik. "Tada bi svakako nadležna tijela sukladno zakonskim propisima morala djelovati kako u svrhu zaštite okoliša tako i uklanjanja eventualne ugroze obližnje škole i djece koja istu pohađaju", rekao je odvjetnik Martin Sherri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Državnog Inspektorata poručuju da je nadležno komunalno redarstvo. Djelatnici Zagrebparkinga jutros su s ceste uklonili dva vozila, a iz Grada poručuju da je u tijeku postupak kako bi se uklonio otpad i s privatnog zemljišta. "Jedino što znam da je ovo sve pred našim premijerom Plenkovićem vratima ili pred gradonačelnikovim Tomaševićem da bi se to maknulo drugi dan, a mi očito smo građani ne znam kojeg reda", rekla je Marija.

Koji samo žele da se s glomaznim otpadom odvezu i njihovi problemi i tako na vrijeme spriječi moguća tragedija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa