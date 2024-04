Nedaleko od Beograda, na parkingu ugostiteljskog objekta u Pančevu, skupina Srba napala je četvoricu Hrvata.

Najprije su ih vrijeđali po nacionalnoj osnovi, a onda i fizički napali. Udarali su ih rukama i nogama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U obranu Hrvata stala su i dvojica Srba koji su se zatekla na mjestu događaja koji su također lakše ozlijeđeni.

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, na gospodarskom sajmu u Mostaru o napadu je informirao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučić koji je napad osudio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako je istina jer ja nisam dobio takvu vijest, ali ako je istina da su napadnuti neki hrvatski novinari na teritoriju Srbije u Pančevu, ne samo da to osuđujem nego će naši nadležni organi napraviti sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili. to je nedopustivo. To je nedozvoljivo. Tako nešto se nigdje kod nas ne smije događati", rekao je Vučić.

Viši sud u Pančevu jednom je napadaču odredio jednomjesečni pritvor. Neslužbeno doznajemo da je riječ o timu koji je u Pančevu bio na snimanju filma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je zbog incidenta uputila prosvjednu notu Srbiji.