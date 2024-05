Stravična nesreća se dogodila na Rugvičkoj cesti malo iza podneva gdje je teretno vozilo naletjelo na osmogodišnju djevojčicu koja se vraćala iz škole. Očevici kažu da su čuli udarac, a potom poziv u pomoć vozača kamiona. Na mjesto tragedije brzo je stigla hitna, a okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom. U školu koju je pohađala djevojčica dolazi i krizni tim Ministarstva obrazovanja.

"Mi smo već kontaktirali ministarstvo i županiju. Pokrenuli smo kriznu intervenciju, obavijestili smo učenike u drugoj smjeni. Idemo dalje s informacijama koje imamo, želimo napraviti sve da budemo jedni uz druge i da pomognemo jedni drugima u ovakvoj situaciji", kazao je Branko Goleš, ravnatelj OŠ Ivan Benković Dugo Selo.

Reporter RTL-a Mario Jurič javio se s mjesta tragedije.

Prije nekoliko trenutaka završio je očevid. Iz Državnog odvjetništva su kazali da su okolnosti ovog stradavanja još uvijek teško utvrdive.

"Djevojčica se vraća iz škole do svoje kuće pješice. Mještani s kojima sam ovdje razgovarao su u šoku ali su i ljutiti. Kažu da se ovdje prije nekog vremena ukinuo školski autobus koji je djecu prevozio do kuće, pa su djeca umjesto autobusom morala ići pješke. Isto kažu da se u blizini nalazi jedno gradilište zbog čega kamioni prolaze ovom cestom i samim time njihova sigurnost je još više ugrožena. Razgovarao sam s gradonačelnikom Dugog Sela. Kroz plač mi je rekao da on ništa nije kriv. Pred kameru nije htio. Razgovarao sam i s ravnateljem škole u koju je djevojčica išla i koji kaže da su i oni potreseni", kazao je RTL-ov reporter.