Snimljen trenutak kad je muškarca zgrabio morski pas! 'Kao da me udario vlak, a onda...'

Dramatični trenuci na obali Zapadne Australije. Andy McDonald ima 61 godinu, jedriličar je na dasci, na kojoj je doživio nevjerojatan susret s morskim psom.

Jedno uobičajeno poslijepdone na dasci za australskog jedriličara pretvorillo se u pakao. Uznemirujuća snimka uhvatila je trenutak kada ga je napao morski pas.

"Sve je bilo stvarno lijepo, a onda niotkuda, bum, nešto tako jako i snažno udarilo me kao teretni vlak. Bacilo me u zrak i pao sam u vodu, znao sam da je to morski pas", rekao je. Uz svoju uništenu dasku pred kamerama je ispričao kako je preživio:

Pod vodom ga počeo udarati

"Vjerujem da je morski pas zaronio jer smo ja i sva moja oprema završili pod vodom, i tada sam ga počeo udarati i boriti se s njim, uglavnom pokušavajući pobjeći, šutirajući ga i nadajući se da nijedan moj ud nije bio blizu njegovih usta, kojih nisam mogao ni locirati", dodao je.

Uz puno hrabrosti, ali i nevjerojatne sreće - ralje je na kraju uspio izbjeći.

"Ne, nije me ugrizao, ali mislio sam da je moje vrijeme došlo. Pomislio sam, ovo je to, ovo je trenutak koji označava kraj mog života", dodao je. Iako je još jučer mislio da je stigao kraj, danas već planira povratak hobiju.

"Narudžbu za novu dasku sam dao danas popodne, imam drugu dasku. Vratit ću se u more, izaći ću opet sutra", kaže. A tamo će ga čekati isto upozorenje. Jer Australija iza SAD-a zauzima drugo mjesto po broju napada morskih pada na ljude. Godišnje ih ima 15-ak pa vlasti nastavljaju pozivati surfere na oprez.