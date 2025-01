Slavko Tucaković objasnio eksplozivno širenje požara u LA-u: 'To je kao cijeli Dugi otok u plamenu!'

Najrazorniji požar u povijesti Los Angelesa ne jenjava. Poginulo je najmanje pet osoba, a pet je i aktivnih požara koje vatrogasci ne kontroliraju. U onom najvećem u Pacific Palisadesu izgorjelo je više od 17 tisuća hektara površine.

Razorni šumski požari proširili su se na Hollywood Hills, mjesto na kojem se nalazi kultni natpis Hollywood. Iako je oslabio, vjetar i dalje stvara velike probleme, a iscrpljene su i zalihe vode u hidrantima. Uništeno je gotovo dvije tisuće objekata, a evakuirano 137 tisuća ljudi. Gotovo isto toliko ih je u pripravnosti. Više od 350 tisuća kućanstva je bez struje, a zbog loše kvalitete zraka službe upozoravaju i na zdravstvenu opasnost.

O nezapamćenoj buktinji u Los Angelesu razgovarali smo s našim glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem

"U tim uvjetima, kada puše vjetar sa 160 kilometara na sat i kada kažemo da je od 10 hektara u roku 12 minuta nastalo 200 hektara izgorjele površine, dovoljno govori o velikoj jakoj kinetičkoj energiji koja se tamo stvorila. Dakle, ona se prikuplja, nakuplja i širi uslijed brzog vjetra. Čak imamo po kilometar prebacivanje i otvaranje novih požarišta. Danas imamo šest požarišta što ne znači da ih sutra neće biti još više. To dovoljno govori o velikom angažmanu, ali i opasnostima kojima vatrogasci tamo rade. Bez obzira na veliki broj tehnike i ljudi, požar se i dalje širi", kaže nam je Tucaković.

Dodatna velika opasnost

No, može se govoriti, ističe, je li bilo dovoljno vode ili ne, a činjenica je da su spremnici bili prazni.

"Ali kada vam se još prikopča stotinjak kamiona na hidrantsku mrežu, naravno da dolazi i do pada tlaka, dakle jedna velika opasnost dodatna koja je za vatrogasce da ostanu bez vode. Opremljenost vatrogasaca je vrlo velika, a s druge strane tu imamo i materijal od kojega su sagrađene kuće. Nemam dovoljno informacija, međutim, ono što vidim na televiziji, a to je da su dimnjaci ostali a sve drugo je izgorjelo. Dakle, to su sve nekakvi nekakvi uvjeti, ali i preventivne radnje koje se moraju poduzeti da do ovakvih ekstrema ne dođe", naglašava Tucaković te dodaje da bi najradije da je tamo da pomogne kolegama.

"Ovo je ekstreman požar. Ako kažemo da je izgorjelo 110 kilometara kvadratnih, to je naš cijeli Dugi otok cijeli. Dakle, ekstremni uvjeti i ekstremno brzo širenje požara", zaključuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo stanje Hrvata u Los Angelesu:

