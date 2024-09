Plin i struja skuplji do proljeća, a što onda? Pred lokalne izbore možda ide novi šok

Računi za plin rastu od listopada, a struju ćemo skuplje plaćati od studenog, jer u novim mjerama pomoći Vlade subvencija su nešto niže. No, nisu potpuno ukinute pa je vrijednost sedmog paketa za kućanstva i gospodarstva 250 milijuna eura.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade je otišao na sjever Hrvatske. Prati ga naša reporterka Ana Mlinarić koja se uživo javila iz Vinice.

"Andrej Plenković danas ima poruku za građane, ali i za trgovce. Građanima poručuje - onaj tko diže cijene laže vam i vara, a poduzetnicima da u ovoj situaciji budu odgovorni. Jedina garantirana cijena je za onih 30 proizvoda koji ostaju zamrznuti do daljnjega. Kako će odreagirati trgovci i pružatelji usluga, tek će se vidjeti u idućim tjednima i mjesecima", ispričala je naša reporterka.

"Upravo su energenti bili izlika trgovcima da povećavaju cijene svojih proizvoda i usluga, iako je Vlada proteklih mjeseci subvencionirala plin i struju. Vidjeli smo da je Vlada na razne načine pokušavala obuzdati cijene. Uvodili su bijele liste, no bez obzira na to, dio trgovaca je iskoristio tu priliku za poskupljenja. Otegotna okolnost bila je i uvođenja eura. Hrvatska je jedina zemlja kojoj se inflacija poklopila s uvođenjem eura i to se jasno vidjelo na cijenama proizvoda", nastavila je Ana Mlinarić.

"Skuplji računi koji ćemo dobivati za struju i plin vrijedit će u idućih šest mjeseci. Vlada bi na proljeće trebala odlučiti nastavlja li sa subvencijama ili ne. Vladajući će sasvim sigurno uzeti u obzir da će ta odluka morati doći mjesec-dva pred lokalne izbore. Sigurno će dobro odvagnuti hoće li smanjivati subvencije, što bi pred lokalne izbore značilo još malo veće račune za građane. Ono što je sigurno je da subvencije neće ostati zauvijek i da će Vlada postupno ići u njihovo smanjivanje. To je danas potvrdio i premijer", dodala je Mlinarić.

