Pravosudnog policajca napao zatvorenik: 'Povraća u tamnoj sobi, mislimo da ima potres mozga'

U zatvorskoj bolnici napadnut je pravosudni policajac. Tijekom podjele terapije jedan je zatvorenik mu je prišao s leđa i udario ga šakom u glavu. Policajac je završio na Hitnoj pomoći no srećom bez težih ozljeda. Zatvorenik i policajac, doznajemo, nisu bili ni u kakvom sukobu od prije.

Iz Ministarstva pravosuđa su priopćili da se sve dogodilo u jutarnjim satima u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

"Osoba lišena slobode tjelesno je napala službenika pravosudne policije koji je osiguravao podjelu medicinske terapije od strane službenika Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika. Brzom reakcijom službenika pravosudne policije osoba lišena slobode je svladana. Osoba lišena slobode nalazi se na izvršavanju kazne uz koju ima izrečenu sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja temeljem članka 68. Kaznenog zakona",priopćili su iz Ministarstva.

Sindikat pravosudne policije više je puta upozoravao na potencijalnu ovakvu situaciju. Problem je taj što ih premalo ima i bez obzira na njihovu vještinu, spremnost i hrabrosti i sve ono što treba imati jedan pravosudni policajac koji radi s ljudima koji su potencijalno i realno opasni opet se dogodi ovakva situacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O svemu smo razgovarali s Jelenkom Krešom iz Sindikata pravosudnih policajaca

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se zapravo dogodilo?

Najprije da kažem da želim kolegi uspješan oporavak. Danas se, nažalost, dogodio nemili događaj na koji smo bi upozoravali da bi se mogao desiti. Na odjelu takozvane dijagnostike gdje su osobe koje je sud izrekao obvezne mjere liječenja, a oni su inače slobodni ujutro od 8 sati i oni šetaju. Prilikom dolaska na svoju tu redovnu terapiju iz nama nepoznatih razloga šakom je udario kolegu u predjelu glave gdje ga je oborio. S kolegom je bio i vježbenik koji je isto tako pokušao ga spriječiti. Također je imao lakše ozljede. Na kraju je sve dobro završilo. Međutim, kolega trenutno ima ozljede glave. U tamnoj je prostoriji povraća. Mislimo da ima potres mozga, ali nismo još dobili da su to lakše ili teške tjelesne ozljede.

Vi osobno i Vaš sindikat često upozoravate na to da vas je premalo. Bi li se taj problem riješio da ima više pravosudnih policajaca . Bili se u tom slučaju ovakve situacije mogle prevenirati?

Nažalost, postao sam dosadan sami sebi. Malo nas je i to govorimo već godinama. Vi sada da nađete sto ljudi, oni ne mogu godinu dana raditi samostalno. Oni su vježbenici, a ne mogu ni dalje, jer vi morate ovaj posao učiti. Ne možete ga završiti u školi. Ovaj posao je iskustvo. Vi morate godinama i godinama stjecati iskustva da znate kako ćete raditi s osobama koje su s druge strane brave i s njihovim problemom.

Ali kad te probleme iznesete na stol Ministarstva, što vam onda sustav kaže? Ili vas prate ili daju obećanja, hoće se nešto promijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa prate nas. Mi smo svjetski prvaci u obećanjima, mi smo Švicarska što se tiče obećanja, a što se tiče realizacije Afganistan je ispred nas, realizacija je nula. To vidimo iz svega. Puno imamo problema u sustavu. Imamo previše zatvorenika, premalo kapaciteta, nemamo pravosudnih policajaca i pratećeg osoblja od zdravstvenog tretmana, jednostavno svega fali. Mi imamo samo obećanja. Ministar se trudi i to je jedan od boljih ministara koji je došao. Međutim, on mora svoje ljude malo potjerati jer ne možete imati u 10. mjesecu. natječaj a sada je 5. mjesec, a još nisu došli raditi.