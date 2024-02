Iako ih ministar ne vidi sa svog prozora, jer mu je ured na četvrtom katu sa suprotne strane, već drugo jutro zaredom pred Ministarstvom obrazovanja stoje nezadovoljni sindikalisti.

"Radna mjesta za koje treba dobro zagrijati stolicu, radna mjesta za koja treba puno znati, znanost, visoko obrazovanje, nikome više nije u interesu. E takvu budućnost Hrvatske mi ne trebamo", objasnio je Mladen Novosel.

Rekli su da ih nitko ne zove, a vrijeme do Vladine odluke o novim uredbama o koeficijentima polako curi.

"Vlada ima vrlo jasne transparentne detaljne zahtjeve ovog sindikata već 12 dana mi nismo čuli niti jedan jedini odgovor niti na jedan od tih naših zahtjeva koji su vjerujte raspisani na 15 stranica", rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Sindikata znanosti.

Iz sindikata žele da pozicija radnog mjesta u njihovu sustavu ne bude lošija u usporedbi sa sličnim radnim mjestima kod drugih.

"Ne možemo odustati ni od naših dodataka na doktorat koji su bili zasebno isplaćivani na plaću, a koji su se sada u ovim koeficijentu nekako pogubili", rekla je Ivana Bašić, viša lektorica Filozofskog fakulteta.

Iz sindikata su rekli svoje, no nitko iz Ministarstva nije izišao i sindikalci su se razišli, no nakon pet minuta izašao je savjetnik ministra Božo Pavičin koji je rekao da su kao i uvijek do sada mogli dobiti sastanak s ministrom Fuchsom.

"Istina je, ova se vrata otvaraju na vrlo osjetljiv senzor. Međutim, nisu htjeli ući bez poziva. Mogli su samo nazvati ili poslat zahtjev, ma mogli su i samo ući u ministarstvo", rekao je Pavičin.

Nakon savjetnikove izjave, vratio se unutra, a nakon nekoliko minuta vratili su se i sindikalisti.

I dok se sindikati i Vlada ne mogu ni dogovoriti za sastanak, više od 200 tisuća službenika čeka sutra, kad ćemo znati kada će uredba biti donesena ovaj ili idući četvrtak i koliko će im na kraju plaće porasti od ožujka.