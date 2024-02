Bez njih fašnik je nezamisliv - simbol veljače su krafne. Za njih postoje čak i liste čekanja, a danas je vladala prava pomama. U slastičarnici u Samoboru već se godinama krafne pripremaju prema tradicionalnom receptu, kako su ih nekad pripremale samoborske bake. Detalje je doznala Ida Hamer.

"Dobru krafnu čine dobro fino domaće brašno, svježa jaja, svježi kvasac, domaći limun, šećer, rum vanilija i limunova korica", objašnjava slastičarka Ivančica Vitko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za dobru krafnu važan je i način izrade tijesta.

"Pripremamo kvasac na domaći način, dižemo ga tri puta i imamo finu krafnu", dodaje Vitko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krafne pune isključivo domaćim pekmezom od marelica, a s obzirom na veliku potražnju u fašničko vrijeme, naprave ih na tisuće. Kažu da rade cijelu noć i cijeli dan.

I dok je za neke klasika jedini izbor - na ulicama je ponuda raznolika - od krafni s čokoladom i vanilijom pa do onih s pistacijom. Punjenja su brojna, a ukusi različiti. Cijene na štandovima kreću se od eura do dva. Jasno je da su i krafne skuplje nego nekoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrada krafni postala je prava umjetnost

O cijenama krafni mišljenja su razna.

"Sad s prelaskom na euro teško mi je procijeniti koja bi to cijena bila, plaćam koliko traže" kaže Marina iz Samobora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sve kupim, ali nikada ne kažem da gledam na cijenu, kupim zato što volim", odgovara Marija iz Svete Nedelje.

Izrada krafni postala je prava umjetnost. U jednoj slastičarnici u Zagrebu cijeli tim testirao je okuse nekoliko tjedana, a pozornost su posvetili i dekoraciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo klasične i chef's okuse. Klasični okusi su slastičarska krema, domaći džem od šljiva i čokoladni namaz, a chef's okusi su pistacio, jabuka i slani caramel i rafaelo", kaže slastičarka Ivana Čuljak.

S pripremama kreću već od 3 ujutro, a zbog velike potražnje, imali su čak i listu čekanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije tri tjedna smo bili rezervirani za sve do kraja, s obzirom na to da krafne imamo do Valentinova, odnosno do korizme i Čiste srijede, tako da nakon toga više nismo mogli primiti rezervacije, pa smo stavili listu čekanja ako netko otkaže da nekog drugog možemo primiti", objašnjava Čuljak.

U slatkom simbolu poklada uživa se još danas - dok sutra za mnoge kreće post.