Svaki put kada od županijskih vatrogasnih zapovjednika dobiju poziv za gašenje požara iz zraka i izvještaj o stanju na požarištu, polete najprije u kratko izviđanje, a onda se što prije spuštaju na najbližu vodenu površinu.

Riječ je o letjelicama koje svi žele snimiti u bravurama nad vodom ili vatrom, a time im često otežavaju posao i dovode ih u opasnost. Na početku još jedne protupožarne sezone razgovarali smo s pilotima kanadera stacioniranima u Zemuniku i njihovoj spremnosti za ljeto.

Koncem travnja turističkim je rječnikom otvorena i vatrogasna "predsezona" kada je tijekom noći požar između Vrpolja i Grebaštice poharao oko 450 hektara uglavnom nepristupačnog terena, pa je po tko zna koji put spas došao po svitanju kada su mogli uzletjeti kanaderi.

Ostatak proljeća, zahvaljujući čestoj kiši, nije umorio ni zemaljske ni leteće vatrogasce.

"Kroz prvu fazu smo imali sedam angažiranja, znači nekih sedam požara na kojima smo odradili oko 26 sati naleta. Nije bila ništa posebno, hajdemo reći da je bila nešto ispod prosjeka", kaže pukovnik Darko Kučej, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile i pojašnjava kako su zato imali vremena prolaziti redovite godišnje preglede u ZTC-u prije glavnih ljetnih napora.

Na pisti u Zemuniku trenutno je svih šest air tractora i četiri kanadera, a uskoro se vraća i peti.

Spremnost tehnike i ljudi je potpuna - smatra Kučej i dodaje kako njihovoj eskadrili ne pada popularnost među pilotima kadetima koji biraju buduću specijalizaciju

"Svake godine obučavamo nove pilote, kako za tractore, tako i za kanadere, kopilote, kapetane, probne pilote, nastavnike, a također, zrakoplovne tehničare koji održavaju zrakoplove i za tractor i za kanader. Tako i ove godine očekujemo nove pilote na svim tipovima i nove tehničare", rekao je.

Posao im nije samo ugasiti požar, treninzi i pripreme im traju cijelu godinu. I kada polože za kapetana, i kada nema požara, posade moraju održavati svoju letačku kondiciju. A to znači da moraju imati određen broj sati naleta godišnje, bilo ili ne bilo požara.

"Naše stvari su sve pripremljene. Od rada na vodi, od rada na požarištu, od rada u timu, s dva aviona, s više aviona, s više tipova letjelica. Koordinacija s vatrogascima je neminovno uvijek prisutna i ta radio veza je razrađena u principu do kraja", kaže bojnik Ante Vranjić, koji je za kapetana položio prije dvije i pol godine, a u tročlanoj posadi kanadera u kojoj je uz pilota i kopilot i letač tehničar, kapetan snosi odgovornost i za posadu i za avion.

Na vodi im često Lučka kapetanija i Pomorska policija pomažu raskrčiti vodeni koridor na kojem pune tankove kanadera zapremnine šest tona, ali kao i na požarištu i na vodi ih znaju ugroziti dronovi.

"Imamo ljude koji bi htjeli uhvatiti što bolje snimke, što bolje slike, objavit te slike, a nesvjesni pretpostavljam da na takav način najviše ugrožavaju nas, a potencijalno i treće osobe na zemlji. I ako dođe do sudara drona sa zrakoplovom, od samih oštećenja može biti i posljedica gorih od toga", upozorava Kučej, zapovjednik "žute eskadrile".

Kako im je u opisu posla raditi sve ono što ostali piloti izbjegavaju – letjeti nisko, neposredno iznad kuća, žica dalekovoda i kroz dim – stalno moraju biti maksimalno koncentrirani. Zato im je najpraktičnije, ali i najzahtjevnije kad je požar blizu mora ili jezera. Čim bace vodenu bombu, za nekoliko trenutaka već grabe novu. Takav ritam je zahtjevan i fizički.

"Minutu i 30 je bio moj najkraći krug. Imamo limitacije, do kojih smo došli iskustveno i procjenama rizika, a to je 7 sati u zraku, odnosno 7 sati gašenja požara, ili do 100 bacanja", kaže pilot Vranjić i smije se na konstataciju da i oni imaju neku vrstu svog "tahografa".

Zbog kišnog proljeća, vegetacija buja, a kad se osuši, glavna sezona može biti zahtjevna i nepredvidljiva.

"Potencijalno može biti problem ljeta zbog te velike vegetacije. Naravno, tu će najviše utjecati vjetrovi, temperature i kiše, pa ćemo onda teško reći što nas očekuje. Prognoze jesu da ćemo imati neko suho, ali toplo ljeto koje bi čak trebalo krenuti kasnije nego inače. Znači, osmi, možda deveti mjesec", razmišlja Kučej, a njegov mlađi kolega Vranjić dodaje kako zadnjih godina nema pravila.

"Klima se promijenila, sve su toplija ljeta, nisu više vremena kakva su bila, nije da je nešto ustaljeno. Tijekom dana nam se događa da nam vjetrovi zavrte, promjena smjera od skoro 180 što nije karakteristično ljeti kada su ustaljeni neki vjetrovi bili do sada. Jednostavno, statistički bi nam trebala doći neka napetija godina", rekao je.

A ako i ne bude požara u Hrvatskoj, od 2019. su na raspolaganju EU rescue mehanizmu, pa će, kao i prethodnih godina, poletjeti u pomoć i drugim zemljama.

"Tu idemo s određenim brojem ljudi, posada i tehničara. Načelno su to dva kanadera i do 16 ljudi je angažirano do 6 dana ili duže po potrebi", poručuje zapovjednik 855. protupožarne eskadrile i uz apel vlasnicima dronova, jet skijeva i ostalih plovila, upućuje i apel vlasnicima polja, ali i svima koji se spremaju roštiljati na otvorenom: "Zakoračili smo u lipanj, oprez je upaljen na crveno".