Iz garaže je iselio automobil, a u nju će se za dva mjeseca useliti podstanari. Četrdesetak kvadrata prostora u Velikoj Mlaki, u sklopu obiteljske kuće vlasnik će preurediti u jednosoban stan koji planira iznajmljivati za 500 eura na mjesec.

"Mislim da 500 era nije previše s obzirom na to što čujem, kako se drugi stanovi na ovom području iznajmljuju, čini mi se da je to realna cijena. Ima i zainteresiranih, već neki ljudi koji su čuli da ću to preurediti u stan su me pitali kad, što i kako", govori za RTL Danas Senad Jašaragić iz Velike Mlake.

Da će se garaža brzo iznajmiti, potvrđuje nam i agentica za nekretnine. Prosječna cijena najma u Zagrebu je 15 eura po kvadratu.

"Ne može se naći ispod 600 do 700 eura stan s jednom odvojenom spavaćom sobom, govorimo o garsonijerama gdje je sve u jednom – i takav stan vam je 700 eura, da ne govorimo o suterenu, on je možda 650, a uređen je katastrofalno", kaže Amra Gluhić, agentica za nekretnine.

U odnosu na lanjsku veljaču, cijene najma narasle su 10 posto.

Agentica za nekretnine pokazuje nam stan za najam u novogradnji od 50 kvadrata na zagrebačkoj Ferenščici. Vlasnici za njega traže 750 eura plus režije.

"Naša preporuka je da to bude oko 650 do 700 eura. Vlasnici ipak sami odrede cijenu, vodeći se susjedstvom i tim koliko su uložili, i činjenicom da je apsolutno sav nov namještaj i sve ostalo i onda su odredili cijenu 750. Javila su se četiri čovjeka, jedan je bio zamalo ušao u najam, ali evo sutra imamo još jedno gledanje za 750", govori Jelena Ivančić, pravnica i agentica za nekretnine.

Za onoga tko kupuje ili unajmljuje, nezgodan i nimalo isplativ položaj. Noel Vuk iz Zagreba, stan za sebe i svoju obitelj traži već godinu dana, i nije uspio.

"Cijene su od 550 do 700 eura za tip stana kakav smo mi tražili, to je negdje od 35 do 40 kvadrata", govori nam.

S djetetom i suprugom živi kod njezinih roditelja. Trenutačne cijene, nisu im prihvatljive.

"Ne bismo imali sredstva za normalan život, praktički bi jednu cijelu plaću dali samo na stan i režije", dodaje Vuk.

Iz Mreže mladih zato pozivaju Vladu da hitno regulira cijene dugoročnog najma i da se što prije pobrinu za povoljnije kredite mladima.

"Kako mlada osoba može, ako zarađuje otprilike 1000 eura mjesečno, kako može plaćati najamninu stana 600 do 700 eura?", pita se Nina Popović iz Mreže mladih Hrvatske.

Pa s prosječnim plaćama i trenutačnim uvjetima na tržištu građani sve teže financiraju nebeski visoke cijene kvadrata.