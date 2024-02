Brutalno ubojstvo koje se dogodilo u noći s petka na subotu potreslo je hrvatsku javnost. Nasred ulice, u Splitu nožem je izboden 22-godišnji Luka Bančić. Pred zgradom Županijskog suda u Splitu okupilo se više stotina građana koji su poručili da je dosta. Traže da institucije počnu raditi svoj posao, da Split bude siguran grad i da sudski procesi ne traju toliko dugo.

RTL-ov reporter javio se iz Splita s šefom splitske policije, koji prvi put govori javno o ovom slučaju.

Jeste vidjeli ove poruke građana?

"Od prvog trenutka smo uključeni u izvide, u kriminalističko istraživanje. Moram se zahvaliti organizatorima i sinoćnjeg i današnjeg skupa na jednom dostojanstvenom ispraćaju momka. Poslane su snažne poruke. Slušamo poruke i mi ćemo se prilagođavati i raditi i biti uporni i dosljedni u onome što radimo godinama. Meni je vrlo teško govoriti s pozicije načelnika u ovakvim teškim danima jer je vaše sljedeće pitanje: 'Je li Split siguran grad?", kazao je načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić. .

"Ja mogu govoriti o činjenicama. Ustrajnim radom u zadnjih deset godina postigli smo to da smo statistički u brojkama nikad bolji. Ovakav događaj naravno da preokrene sve te statistike, izaziva kod građana i opravdani revolt. Brigu, i sam sam roditelj troje djece. Razmišljam o sigurnosti svoje djece. Ali činjenice govore u prilog da idemo prema boljem, ne prema gorem. Prošle godine smo imali ubojstvo, ove godine nažalost imamo već jedno ubojstvo. To statistički nisu brojke koje bi govorile da se radi o nesigurnom gradu", kazao je.

Kritike su išle na kategorizaciju ovog djela. Je li policija mogla donijeti neku strožu kategorizaciju, da to umjesto običnog bude teško ubojstvo?

"To je, ja mislim pogrešan fokus. Činjenica je da je jedan mladi život ugašen, činjenica je da je počinitelj, jedna gospođa je tu danas konstatirala, ne mogu ga nazvati počiniteljem. mogu ga nazvati kao nekoga tko je formalno i pravno zaista počinitelj kaznenog djela. Ali možda je sustav već negdje zakazao na počinitelju. Ostavimo to pravosuđu koje će odrediti. Pravo daje pozicije koje moraMo koristiti. Ako se radi o teškom ubojstvo, to će se podignuti dalje u postupku. Dogodio se jedan ružan događaj i svi se nad tim moramo zamisliti. Policija radi svoj posao i mi ćemo na tome ustrajati", kazao je.

"Građani Splita mogu biti sigurni i policija će biti spremna. Mi želimo svoje greške ispraviti", rekao je prvi čovjek splitske policije.