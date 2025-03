MILIJUNI CURE IZ SUSTAVA / Tko zarađuje na bolesnima? Bolnice plaćaju osiguranje skuplje i do 200 posto, a ministrica Hrstić 'pere ruke'

Plaćaju li bolnice 100 do 200 posto više za osiguranje imovine i ljudi otkako je pokrenuta objedinjena javna nabava? Radi se o javnoj nabavi za većinu bolnica u Hrvatskoj, koju je pokrenuo bivši ministar zdravstva Vili Beroš, težoj više od 70 milijuna eura. Ranije su bolnice same dogovarale aranžmane s osiguravateljskim kućama, a poanta zajedničke nabave je da troškovi budu manji, no pokazalo se da su se povećali. Na natječaj se javila zajednica osiguravatelja, pri čemu nam nositelj tog ugovora poručuje da je premija oformljena sukladno traženim pokrićima. Ni Beroševa nasljednica, ministrica Irena Hrstić, ne vidi ništa sporno u ugovoru. Što kaže na to pogledajte u videu