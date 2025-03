Najpoznatiji hrvatski nacionalni park došao na zanimljivu ideju! Evo kako će pronaći sezonske radnike

Hit je destinacija, u koju turisti dolaze cijele godine, ali Nacionalni park Plitvička jezera muku muči s nedostatkom radne snage u sezoni već nekoliko godina. Može li taj problem riješiti stipendiranje učenika u turističkim i ugostiteljskim zanimanjima?

Razgovarali su danas o tome na svom godišnjem susretu na Plitvicama turistički djelatnici iz Ličko-senjske i Karlovačke županije prilikom čega su podijeljene i učeničke stipendije.

15-godišnje prijateljice iz srednjoškolskih klupa, Ličanka Dolores i Zagrepčanka Ozana - koja je hotelijersko-turistički smjer upisala upravo u Korenici, zbog mogućnosti stjecanja radnog iskustva u Nacionalnom parku - na recepciji jednog od hotela na Plitvičkim jezerima kao stipendistice zajedno će odraditi i praksu.

"To mi je prilika i veliko zadovoljstvo što sam mogla to upisati, što ću sad imat stipendiju", kaže učenica prvog razreda Srednje škole Plitvička jezera Dolores Pajić, a s ugovorom o 266 eura stipendije mjesečno zadovoljna je i Ozana Đurić: "Dobro dođe jer puno škola nema tu mogućnost da imaju stipendiju. Praksa će super doći da znamo kada počnemo stvarno raditi kakav je to osjećaj i da se pripremimo dobro za posao u budućnosti".

Ministarstvo turizma i sporta i ove je godine odobrilo 273 stipendije za učenike u turističkim i ugostiteljskim zanimanjima, od kojih su 22 za učenike Srednje škole Plitvička jezera koje sufinancira i Nacionalni park.

"Osim što je to program financijske pomoći, to je program koji promovira ova zanimanja, on je isto tako na jedan određeni način program koji zadržava djecu i mlade u njihovim sredinama, gradovima, općinama", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) o programu za koji je Ministarstvo proteklih godina izdvojilo preko 5 milijuna eura.

I Ličko-senjska županija stipendira 20-ro učenika i studenata u deficitarnim zanimanjima.

"Na temelju potreba učenika mi stipendiramo svake godine, prilagođavamo se potrebama", kaže Ernest Petry (HDZ), ličko-senjski župan.

U ovo doba godine u Nacionalnom parku se oko 500 do 700 posjetitelja dnevno dive slavnim slapovima i stoljetnim šumama.

"Svi su rekli da je tako sjajno, ali već na prvi pogled izgleda kao nešto što nije s ovoga svijeta, kao da je iz Gospodara prstenova", zadivljena je Indijka Swopnan, a Australka Tracy dodaje: "Kod nas u Australiji nije ovako hladno, mislim na tropski dio. Stalno je zeleno, mi nemamo stabla koja gube lišće. Drukčije je i predivno".

Od Uskrsa u Parku očekuju oko 5 tisuća posjetitelja na dan, što je tek uvod u još jednu sezonu u kojoj će uz 700 stalno zaposlenih djelatnika zapošljavati i 300-ak sezonaca.

"Već dvije godine nama nedostaje domaće radne snage i isto tako kao i cijela Hrvatska smo prisiljeni uvoziti inozemnu radnu snagu. Prošle godine smo imali 75 stranih djelatnika iz Filipina", kaže Tomislav Kovačević, ravnatelj NP Plitvička jezera, i dodaje kako se uvijek oslanjaju i na bivše stipendiste.

Na Plitvicama su natječaji za sezonsko zapošljavanje upravo u tijeku.

