U Split polako pristižu partijaneri koji će tri dana sudjelovati na jubilarnoj 10. Ultri. U Parku mladeži traju posljednje pripreme kako bi za dva dana sve bilo spremno, ipak Splićani su nezadovoljni ovakvim oblikom turizma bez strategije. Naš reporter Rade Županović razgovarao je s gradskim vijećnikom Davorom Matijevićem.

Zašto nam se ovo događa u gradu posljednjih nekoliko godina?

"Ovo je produkt jedne stihije. U Splitu se turizam dogodio, mi se nismo pripremali na to i svake godine se iznova čudimo scenama koje naši sugrađani doživljavaju. Najveći je problem što ova gradska vlast uopće ne razumije problem uopće i ne razumije kako bi trebali funkcionirati, o čemu bi trebali voditi računa. Ja podržavam sva njihova sankcioniranja i kažnjavanja, ali to je samo bavljenje posljedicama. Oni se ni u jednom trenutku u ove tri godine nisu bavili uzrocima. Bilo je jasno da ne razumiju probleme turizma kada su ostavili istu direktoricu Turističke zajednice, koja je već u trećem mandatu, a s nama se čudi kako je turizam ovako loš. Nije problem ne znati, ali mi ih upozoravamo cijelo vrijeme, javnost upozorava, a oni nas uporno uvjeravaju kako je situacija nikad bolja i kako nam je svima divno i krasno. Imamo opciju vjerovati svojim vlastitim očima ili njima."

Koja je po vama ocjena stanja u Splitu?

"Užasno zato što nam je grad prljav. Turisti koji dolaze zadnjih nekoliko godina su sve mlađi i mlađi koji su željni jeftine zabave i jeftinog provoda, zapravo oni koji najmanje troše. Ono što je meni apsurdno je da se uspjeh turizma mjeri statistikom, odnosno brojem noćenja. Ne vodi se računa o strukturi tih gostiju puno je važnije dobiti goste koji su bogatiji, odnosno imućniji i koji više troše nego da nakucavamo ono što radimo svih ovih godina, da nam buja apartmanizacija. To nam uništava i stambenu politiku što je drugi problem. Split je grad koji najviše ovisi o turizmu što je problem, ali još je veći problem što ovisimo o ovakvoj vrsti turizma."

Što trebamo napraviti?

"Prvo i najbitnije je to što nemamo strategiju. Nemamo strategiju kako produljiti turističku sezonu i s kojim manifestacijama. S druge strane, uopće se ne odabiru manifestacije. Bojan Ivoševića se kao aktivist borio protiv svih manifestacija, a dan danas imate manifestacije od kojih Grad zaradi nekoliko tisuća eura. Tu se prolazi jeftino, prodaje se jeftino piće. To nije nikakav interes grada. Ne razumije da svu tu vrstu zabave treba maknuti van stare gradske jezgre. Stara gradska jezgra mora biti za jedan drukčiji tip turizma. Nije stvar što inkomodiraju nas sugrađane, nego je problem što nam tjeraju one ozbiljne goste koji dođu ovdje potrošiti novce koji su željni kulturnog sadržaja i kvalitetnog programa. Kad oni vide ove mlade tinejdžere koji su ovdje željni jeftine pive i jeftinog provoda jednostavno bježe i svrstavaju Split kao destinaciju gdje će se neće ponovo vratiti."

Danas se bavimo pitanjem i problemima splitskog turizma, odnosno komunalnog reda, ali i pitanjem je li Ultra na neki način potaknula zapravo takav turizam u Splitu?

"Ultra nas je postavila na tu nekakvu mapu kad je Ultra u Splitu dolaze ljudi koji imaju novaca i koji troše. Međutim, kad oni odu, zahvaljujući Ultra dolaze nam ovi mlađi koji nemaju novaca i koji su željni jeftinog provoda. Prepoznali su Split kao neku party destinaciju. Ultra je bila jako dobra za grad. Međutim, trebao se puno ranije raditi nekakvu strategiju da idemo ipak u nekom drugom smjeru. Mislim da Splitu nije budućnost u Ultri."