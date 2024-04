Dijete staro godinu i pol, nepažnjom odgojiteljica utorak je izašlo iz vrtića "Čiopa" u Solitudu.

Na dijete je naišao jedan od roditelja i vratio ga u vrtić, a ravnateljica vrtića Franica Lasić objasnila je što se dogodilo.

"Prema informacijama dobivenim od odgojiteljica, prilikom izlaska iz odgojne skupine i prelaska u dvoranu, dijete je izašlo kroz vrata koja su nepažnjom ostala otvorena", rekla je ravnateljica.

Zorana Čičak Kulić razgovarala je sa šeficom sindikata koji okuplja odgojitelje, Božicom Žilić.

"Stupila sam u kontakt sa sindikalnom povjerenicom dječjih vrtića Dubrovnik. Dakle, prema informacijama koje imam zatečena su otvorena vrata, pa je to očito razlog razlog da dijete pobjeglo iz vrtića", objasnila je Božica Žilić.

Na pitanje čija je ovo odgovornost, rekla je da nitko nije sankcioniran.

"Po informacijama koje ja imam, djelatnici su svi bili na radnim mjestima i očito se dogodilo da je netko od roditelja iz te tri odgojne skupine skupine koji je dovodio dijete, očito zaboravio zatvoriti vrata. Dogodio se trenutak koji je djetešce iskoristilo i izišlo van. Sva sreća nije se dogodilo ništa tragično. Odgovornost za sada nije poduzeta niti prema radnicima, s tim da sam dobila informaciju da su to već i sami odgojitelji i roditelji primjećivali da vrata ostaju otvorena", objasnila je.

Slučaj je to koji se ne događa često, ali uvijek ima mjesta za napredak.

"Rekla bih da su djeca u vrtiću sigurna iz razloga što je postotak takvih situacija vrlo mali. Nikad nije ugodno kad se takvo nešto dogodi. Na svu sreću, do sada nikada se nije dogodilo nešto tragično. Međutim, to ne znači da trebamo ne učiniti ništa, da se i dalje poduzmu dodatne mjere. One su uvijek moguće, ali opet kažem kakve god vi mjere napravili, ako ih se svi unutar određenog vrtića neće pridržavati. Uvijek postoji taj faktor da sto posto sigurnosti nikad može biti", poručila je.

Razlog za nezgode u vrtiću može biti i prenapučenost skupina.

"Iako se u ovom trenutku za dječji vrtić Dubrovnik ne radi o tako ekstremnoj situaciji, ali gotovo u dosta krajeva Hrvatske mi imamo ekstremno velike skupine, imamo po jednog odgojitelja u jednoj smjeni. Nemamo dodatnih pomagača. Broj djece je velik i često puta se odgojitelji nalaze u nemogućim situacijama, sjajno odrađuju svoj posao, ali nažalost ovakve situacije mogu se dogoditi", rekla je Žilić.