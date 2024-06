Terorizam u Beogradu - tako srbijanske vlasti opisuju napad muškarca na policajaca ispred izraelskog veleposlanstva. Napadač je oko 11 sati samostrijelom ranio policajca koji je čuvao zgradu ambasade, a 34-godišnjak je u samoobrani ispalio više hitaca i ubio napadača.

RTL-ov reporter Mario Jurič uživo se javio iz Beograda gdje je razgovarao s Darkom Trifunovićem, stručnjakom za sigurnost.

Kako gledate na današnji napad?

"Tragedija, ali moram reći očekivana. Dugi niz godina, s našim kolegama u BiH i u Hrvatskoj kao pokvareni gramofon ponavljamo da je ovakva situacija izvjesna i da je centar vehabizma u Beču. U Beču operiraju razne vehabističke grupe koje imaju svoja uporišta. Zamislite da je bio smrtni ishod, da je vehabija došao do oružja i više okvira, pucao bi i dalje. Tragedija bi bila puno veća.

Razina opasnosti od terorizma je najvećoj razini. Što to znači konkretno i trebaju li građani biti zabrinuti?

"Već godinama govorimo, ista stvar je u Hrvatskoj i BiH. Ako imate pet elemenata, indikatora da na jednom području postoji takva prijetnja, onda kao profesionalac, reagirate po svih pet indikatora da se to ne dogodi. To su: prisustvo samih terorista, prisustvo terorističkih organizacija. Ima li država sponzora terorizma? Naravno. Ima li nevladinih organizacija koje daju logistiku? I naravno, peti faktor, to je upotreba religije kao motiva za izvršenje napada. Moramo razgraničiti. Želimo se zahvaliti našoj muslimanskoj braći na prisebnosti. Godinama smo imali upozorenja da pokojni muftija Zukorlić upozorava da ga napadaju, kao muftiju. Vidjeli smo što se danas dogodilo. Vehabije na širem prostoru Balkana izvode terorističke napade.

Činjenica je da se ne radi o vuku samotnjaku?

"Vuk samotnjak ne postoji, to govore samo ljudi koji se ne razumiju u terorizam. Kada se govori o samoradikalizaciji, postoji cijela mreža koja radikalizira. Kada netko kaže vuk samotnjak, on ne zna što govori."

Treba li Hrvatska biti zabrinuta? Bojite li se eskalacije u susjednim zemljama?

"Apsolutno. Pripadnici vehabističkog pokreta tražit će točku gdje je to najjednostavnije napraviti. Izabrali su Beograd, a to dosta govori o nama, o uspavanosti naših službi. Godinama smo upozoravali da bečke vehabije regrutiraju naše Rome. Ako se konvertira 50-100 ljudi u radikalnu formu islama, onda to postaje problem. Rezimirajte zadnjih 20 godina. Pogledajte teroristički vehabija u Beču. Gdje god se pipne, na bilo kojoj točki, vi ćete naći njih. Naše službe moraju skinuti rukavice i zlo nazvati svojim imenom."