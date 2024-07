U elitnom zagrebačkom naselju, poznatoj bogatoj rezidencijalnoj četvrti Tuškanac živi kineski veleposlanik Qi Qianjin. I to u vili stotinu godina staroj, koja je u vlasništvu poznatog hrvatskog nogometaša, kojeg nije htio otkriti. Otvorio nam je vrata svog doma i pokazao predivnu unutrašnjost.

"Zid je originalno od drveta. Ali vlasnik je sve obnovio i drvene stepenice pretvorio u mramorne, pa izgleda lijepo i moderno", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve u paru i znaku sreće

Sva unutrašnjost rezidencije u znaku je Kine. Od slika cvijeća i bambusa koji predstavljaju sreću, bogatstvo i prosperitet do simbola koji su uvijek u paru. Sve je to u Zagreb iz Kine dopremljeno brodom.

"Sve je u paru jer u kineskoj kulturi to znači fantastičnu sreću. To vam je kao sreća, mora biti dvostruka", objasnio nam je veleposlanik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od Đakova do Pelješkog mosta, Qi je posjetio gotovo sve hrvatske gradove. Dva puta na godinu odlazi kući, iako Hrvatsku već osjeća kao svoj dom. Sretan je, kaže, što može ovdje služiti.

Našu ekipu zanimalo je zašto se Kinezi uvijek smiju. "Zato što uživamo u životu. Uživamo u svemu, životu, bez obzira na to je li dobro ili loše. Moramo to prihvatiti", govori. Na naše pitanje je li ikad on nervozan odgovara da jest, i da čovjek mora ponekad biti pod stresom, ali ne previše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riba vjeverica i juha u znaku yina i yanga

S obzirom na to da u Kini svi piju čaj, i veleposlaniku je svakodnevni život nezamisliv bez tog napitka. A chef koji svakog dana nabavlja svježe voće i povrće, umjetnička djela radi mu i od hrane. Nas je ugostio ribom vjevericom za koju objašnjava da i izgleda poput vjeverice te da kineska kultura nalaže da riblju glavu uvijek okreću prema gostu kako bi iskazali poštovanje.

Kod Kineza je inače sve u znaku sreće, pa je i za ručkom jedan crveni privjesak. Čak je i juha u znaku yina i yanga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kineski veleposlanik svoje slobodno vrijeme najviše voli kratiti u parku Tuškanac koji je kraj rezidencije. Prvi susjed mu je čileanska ambasada.

Za razliku od rezidencije koja je u najmu, veleposlanstvo je već 20-ak godina u vlasništvu Kineza. Prošle godine u njemu je izdano dvije tisuće viza uglavnom Hrvatima zbog poslovnih razloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većina Hrvata informacije o Kini ima iz medija, časopisa, magazina. Ali mislim da ćeš najbolje upoznati Kinu tek kad je posjetiš i vidiš sve vlastitim očima", poručuje veleposlanik.

Od golemih slika prirode i planine, unutar veleposlanstva sve je masivno i simetrično. Kao nacrtano. Unutra je zaposleno 20-ak ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane zgrade, krije se pravo zeleno carstvo, ali i pravi mali dječji park s igrama prilagođenim djeci osoblja koje radi u veleposlanstvu. Među njima ima i Hrvata.

Ono što je Europi nogomet, njima je stolni tenis, pa se veleposlanik na kraju pretvorio u igrača. A čega drugog nego stolnog tenisa.

Priznao nam je da je Hrvatsku u ove dvije i pol godine jako zavolio, kao i njegova obitelj.