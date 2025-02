Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nam stiže: 'Spremite se za mećavu, snijeg je moguć i u Istri'

Hrvatskoj stiže snažna promjena vremena. Kišu i maglu koje ne popuštaju od jutros, noćas će u Gorskom kotaru zamijeniti ledena kiša i obilniji snijeg. Prijeti i blokada prometa. Što nam to stiže, stručno nam je pojasnio RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Nakon južine, opasno vrijeme pred Hrvatskom, upaljeni su alarmi - gdje i zašto?

Ne može veljača proći bez prevrtljivosti. Znalo je biti i neki dramatičnijih temperaturnih obrata, ali svakako će biti problema sutra uzrokovanih vremenom. No, krenimo redom.

Već u noći će biti najprije jake kiše, na moru nevere i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, ujutro na sjevernom, a popodne na južnom dijelu. Pritom uz pad temperature na kopnu kiša prelazi u snijeg.

Pojačat će i vjetar, sjeverac, sjeveroistočnjak, bura, a vjetar će ustvari stvarati i najviše problema. Kako na Jadranu tako i u gorju, gdje može biti mećava. Pod Velebitom naglo sutra olujna bura koja će se do navečer proširiti do negdje Šibenika i Punta Planke do petka navečer i tu se već očekuju ograničenja i prekidi u pomorskom, ali i cestovnom prometu. Mnogima važno vjerojatno zatvaranje Svetog Roka, pa treba pratiti upozorenja hrvatskih cesta.

Još će bura malo pojačati u prvome dijelu subote, ali tada barem oborine prestaju, možda koji pljusak još u Dalmaciji. No, bit će to još udara bure od 140-150 km/h na onim tradicionalnim burovitim lokalitetima. Tako da, dulja putovanja prema moru iz unutrašnjosti i obratno, najbolje ostaviti za nedjelju kada će vjetar značajnije popustiti i promet se normalizirati.

Stiže dakle snijeg, negdje i obilniji – hoće biti snježnih radosti?

Bit će snježnih radosti, evo Valentinovo ove godine najdraže zaljubljenima u snijeg i zimu. Već će u jutarnjim satima na kopnu prelaziti u mokar, zatim i pravi snijeg. Snijeg će vjerojatno barem u nekom trenutku padati u cijeloj unutrašnjosti, čak ga nošenog burom može biti i u Velebitskom primorju i unutrašnjosti Istre. No, neće se svuda hvatati za tlo.

Moguć je i u nizinama, onako za zimski ugođaj na zapadu zemlje i na zapadu Slavonije. U ovom našem prikazu pa zadnjim izlazima modela i dalje je postojana ta famozna "zagrebačka rupa", odnosno efekt nešto toplijeg Zagreba. Ali moglo bi zabijeliti krovove. One, znatnije količine snijega samo u Gorskom kotaru i Lici, govorimo o debljem pokrivaču, 20-ak, 30-ak cm, uz snježne zapuhe lokalno i više od toga.

Zima pokazuje zube, hoće li biti i onih - minus 15, 16 koliko neki najavljuju?

Ne bi trebalo biti tih dvoznamenkastih minusa, lokalno možda u unutrašnjosti koji dan idući tjedan može ići do minus osam, minus devet, i to uz noćnu vedrinu i tamo gdje bude snježnog pokrivača.

No, ti dani u kojima temperatura ide ispod -10 ima sve manje, mislim da su to svi već nekako zamijetili. Te dane zove ledenim danima. A kada pogledamo u prošlost, samo u Zagrebu je znalo biti i 30-ak takvih dana godišnje, sada u zadnjih šest godina samo dva.

Pazite, ne samo to, prošle smo godine u cijeloj Hrvatskoj, kada bi gledali sve meteorološke postaje, osim onih planinskih kao Zavižan, imali ukupno, samo četiri takva ledena dana. Tako da ni ovi zimski ugrizi, nisu više, kao što su nekad bili, ali svakako računajte na buru, pratite stanje u prometu sutra i prekosutra.

