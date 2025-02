Stiže velika promjena vremena! Prvo danas južina, a onda dolazi i snijeg. Evo gdje točno

Prije hladnog zraka koji stiže u petak s ciklonom i hladnom frontom, ispred poremećaja, južina i topliji zrak po visini. U takvim okolnostima vlaga zapinje glavninom na Dinaridima i planinskim lancima.

ČETVRTAK

U četvrtak ujutro posvuda oblačno pa i tmurno, ali slaba kiša uglavnom samo na Jadranu i predjelima uz njega. Suho osim u središnjim i istočnim predjelima može biti i na srednjem dijelu Jadrana. Puhat će slabo do umjereno, prema otvorenome moru na jugu, pojačano jugo. Na kopnu slab vjetar, hladno, ali nula ili mali plus, često uz maglu u nizinama, a duž Jadranske obale između 8 i 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno sunčana razdoblja, većinom slab južni i jugozapadni vjetar, ali dovoljno za zamjetno višu temperaturu. Bit će to čak oko 9-10 °C, ali se navečer očekuje jače naoblačenje i kiša.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu se očekuju tek kraća sunčana razdoblja, a moguće krajem dana prolazno i malo kiše, prije svega oko gorja na zapadu. Uz slab, tek rijetko umjeren jugoistočni vjetar, temperatura između 9 i 11 °C.

U Dalmaciji promjenjivo po umjerenom, samo prema otvorenome i jakom jugu. Mjestimična kiša sve češća u noći na petak. Temperatura oko 12-13 °C.

Na sjevernom Jadranu prevladavajuće oblačno uz postupno sve češću kišu, osobito krajem dana i navečer na širem riječkom području. Slabo do umjereno jugo, ustvari jugozapadnjak. Uz more između 10 i 13 °C, a čak će se i u gorju lokalno ići do dvoznamenkastih vrijednosti.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U noći na petak na kopnu česta, lokalno i obilna kiša, a u prvome dijelu dana kiša uz pad temperature prelazi u snijeg. Snježni pokrivač od 10 do lokalno i 30 cm se do subote ujutro može skupiti u gorju, ali tanjeg i mokrog može biti i ponegdje u nizinama na zapadu unutrašnjosti. U gorju će se i zadržati, jer nakon barem djelomičnog razvedravanja u nedjelju, ostaje hladno i noću i danju. Idućeg tjedna ujutro uz izraženije minuse i mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak vjetrovito i kišovito, moguće nevere i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najprije umjereno i jako jugo koje okreće na sjevernom dijelu na jaku na udare olujnu, pod Velebitom orkansku buru. Ta će se bura tek u nedjelju proširiti duž cijele obale pa je još u subotu u Dalmaciji moguć koji neverin. Postupno smirivanje krajem tjedna uz razvedravanje, a pretežno sunčano i od ponedjeljka, no jutra će i ovdje biti hladnija.

