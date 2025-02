HAC POZIVA NA OPREZ! / Stižu hladna fronta i žestok ugriz zime: Pogledajte na kakvim minusima ćemo se smrzavati

'Nakon fronte stižu dobri minusi! Gorje do -20 °C, središnja Istra i kontinent do -10 °C, ali i Jadran će mjestimice do -5 °C', piše u objavi IstraMeta