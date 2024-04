Sunčan i topao dan neki su danas iskoristili za kupanje u moru, drugi za planinarenje. O "ljetu u travnju" govori RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Doriane, što se događa s vremenom, je li ovo neuobičajeno?

"Pa prilično je ovo rano, tj. rekordno rano, osobito temperatura koju očekujemo sutra i prekosutra na kopnu. Ono što nam se događa je ustvari slično kao i prošlog tjedna, duboka ciklona kraj Velike Britanije, južno strujanje i toplina stižu u cijeli kontinent, ali imamo ovaj put nešto jaču anticiklonu iznad nas. Prosječno u ovom dijelu travnja obično bude tijekom dana oko 17 Celzija. Tako da sada, za ovo u unutrašnjosti možemo reći da je pravi proljetni toplinski val. Ima više kriterija za toplinske valove, ali jedan od popularnijih je da treba pet dana u nizu temperatura biti barem 5 stupnjeva viša od prosjeka. A to već imamo od ovog četvrtka sa 23 Celzija, a kamoli sa očekivanih 30 i to u hladu meteorološke kućice.

No, ne samo da će temperatura biti blizu, ponegdje vjerojatno na kopnu i rekordna za travanj, nego je ovakva vrućina rekordno rano stigla u godini. Dan u kojem prebacimo 30 celzija se u meteorologiji klasificira kao vruć dan. Pojava prve takve vrućine se u kontinentalnom području u zadnjih 75 godina pomakla s kraja lipnja na kraj svibnja. To dovoljno govori koliki je ovo ekstrem, gotovo dva mjeseca ranije od onog što se promjenom klime već pomaklo."

Pa što onda možemo očekivati u pravim ljetnim mjesecima?

"I za ljeto su izgledni barem neki ekstremi, vrlo je velika vjerojatnost iznadprosječne topline, čini se i sušno, no za tu sezonsku prognozu ne možemo još ići puno detaljnije. Kratkotročno, iduća dva-tri dana na kopnu stvarno kao na početku ljeta, ne samo zbog visokih dnevnih nego i visokih jutarnjih temperatura. Kad sve to zbrojimo, usrednjimo, povučemo paralelu, bit će to dani upravo kao oko samog kalendarskog početka ljeta. Manje osvježenje stiže sredinom novog tjedna, tj. manje toplo, ali ipak nešto primjerenije dobu godine.

Na Jadranu će vrućine izostati, upravo zbog samog mora, koje se ipak znatno sporije grije od kopna. No i ovdje će srednja dnevna temperatura biti vrlo visoka kao da smo u zadnjoj trećini svibnja, a ne na početku travnja. Sve u svemu, do srijede, toplo, vrlo toplo, vruće!"