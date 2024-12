Ekskluzivno RTL jedini snimio kako će sutra izgledati iznošenje relikvija Stepinca iz katedrale

Iz potresom oštećene katedrale preselit će se relikvije blaženog Alojzija Stepinca u bogoslužni prostor uz samu katedralu. Među vjernicima nije bio od potresa 2020-te, od kada je Katedrala i zatvorena. Svečanost počinje u 17 sati, a misu će potom predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Dio je to obilježavanja Jubilarne godine Katoličke crkve koju je otvaranjem Svetih vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu započeo papa Franjo.

Razgovarali smo s rektorom zagrebačke katedrale Zlatkom Korenom koji nam je otkrio kako će to sutra izgledati.

Kako će to sutra izgledati?

Jubilejska godina i jubilejski dani su u znaku svete obitelji pa tako i godina započinje blagdanom svete obitelji te će tim blagdanom biti zaključena. Sutra nam je poći u katedrale i na jedan poseban naćin ući u veliki jubilej. Sutra nam je okupiti se pred zagrebačkom prvostolnicom u 17.00 sati kako bismo sudjelovali u jedninstvenom događanju. Događanju u znaku sakramenta krštenja, pred križem jedinoga spasitelja svijeta u kojemu smo zagledani u svetost naših svetaca i blaženika. U kojemu smo zagledani u ono dobro što živi u nama i oko nas.

Nakon što relikvije budu položene u bogoslužni prostor što će vjernici onda moći? Hoće li one biti izložene javnosti?

Svakoga dana bogoslužni prostor blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 je milosno mjesto, slavljenja sakramenta ispovjedi, pomirenja i pokore. Moguće je od 7 sati ujutro do 11 pristupiti tom sakramentu te poslijepodne od 17.30 do 18.30 sati. To su priviligirani trenuci u kojemu će se moći prići relikvijaru blaženog Alojzija Stepinca i izreći svoju zahvala u molitvu, blagoslivljati Boga.

Kada možemo očekivati proglašenje blaženog Alojzija Stepinca svetim?

On je u nama i među nama.Njegov je ključni izazov da ga prepoznamo kao putopis rekao je sveti papa Ivan Pavao II.

Kada možemo očekivati prvu misu u zagrebačkoj katedrali?

Sigurno je da će taj dan doći jer uz naše molitve katedralu obnavljaju hrvatski ljudi. Vjerujem da bi to moglo biti u 2025. godini.