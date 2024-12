Europa prešla na univerzalni punjač: 'Jedan za sve potrebe. Uštedjet će se 25 miljuna eura na godinu'

Jedan punjač za mobitel, drugi za tablet, treći za slušalice, četvrti za zvučnike, peti za kameru – sve njih zamijenio je samo jedan kabel – USB-C. Isti, univerzalni punjač od danas koristi cijela Europa.

"Sve će biti kompatibilno i nema više da imate 10 punjača, različitih prekidača koje morate stalno nositi sa sobom – pa morate imati 10 punjača i 10 kabela. Toga više neće biti, ide sve apsolutno na jedan kabel i to je USB-C kabel, USB-C standard", kaže Ivan Grginović, direktor servisa elektroničkih uređaja.

Svi mali i srednje veliki prijenosni elektronički uređaji na policama trgovinama moraju biti kompatibilni takvom punjaču.

"Od danas više nema uređaja u prodaji koji imaju neki različiti port, nego sve prelazi na USB-C port i USB-C tehnologiju", dodaje Grginović.

Ideja je ovo koja je stara jedno desetljeće, a njezinom uvođenju najviše se su protivili proizvođači, poglavito Apple. Tvrdili su da im se novim zakonom ograničava sloboda u inovativnosti iako su već prije nekoliko godina počeli s uvođenjem USB-C punjača.

"10-ak godina se to pokušavalo uvesti, ali je lobiranje big tech kompanija bilo to koje je cijelo vrijeme to sprječavalo, pogotovo velikih kompanija koji imaju svoje posebne standarde i priče koje nisu kompatibilne s drugima i naravno da njima nije bilo to u interesu", kaže europarlamentarac Tomislav Sokol.

Veliku pobjedu potrošača slavi i europarlamentarka Biljana Borzan koja se ovom temom bavi od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

"Ovakva odluka ima izuzetno pozitivan utjecaj na okoliš budući da mi godišnje na razini Europske unije bacimo čak 11 tisuća tona različitih punjača na otpad", kaže Biljana Borzan.

Iako je odluka od danas službena, proizvođači ali i građani imali su dvije godine za prilagodbu.

"Super stvar da imam jedan punjač za sve potrebe – bilo mobitel, tablet ili bilo što drugo", smatra Ružica.

"Definitivno bolje, za slušalice sam prije imala jedan, za slušalice drugi, tako da mi je sad lakši život 100 puta", zadovoljna je Zlata.

Jedan kabel za sve – značit će i financijsku uštedu.

"Nećemo kupovati nepotrebne punjače, duže ćemo koristiti one koje imamo i na taj način će se na razini Europske unije uštedjeti čak 25 milijuna eura na godinu", dodaje Borzan.

"Ono što bih istaknuo – to ne znači da će se sada s polica povući postojeći USB-A punjači i slično. Oni koji su pušteni na tržište do današnjeg dana oni će se i dalje moći prodavati dok se ne potroše zalihe, tako da se ljudi ne trebaju bojati da će to odjednom nestati s polica, ali sve što se od današnjeg dana stavlja na tržište mora biti u standardu USB-C", ističe Sokol.

Istu sudbinu doživjet će i laptopi koji će na USB-C punjaču morati biti od travnja 2026.