Snimka s nadzorne kamere iz strogog centra Zagreba, točnije s Kustošije, kad je nekoliko policijskih patrola pokušavalo uhvatiti krijumčara koji u punoj brzini juri po Zagrebu i vozi migrante - ledi krv u žilama.

Minutu prije nego što se krijumčar s kombijem punim migranata zabio u policiju, na sreću - dva policajca napustila su automobil i izvukla živu glavu.

Ovakvi prizori sve su češći. Nerijetko pod utjecajem alkohola ili droge jure u punoj brzini, probijaju rampe, ne prezaju ni pred čime…

A svi automobili koje krijumčari voze čuvaju se na posebnoj lokaciji. A ima ih svakakvih. Od neregistriranih i neispravnih do onih u vlasništvu rent-a cara. Policija ističe da im je najveći problem doći do vlasnika, jer se krijumčari i organizator često ne vide.

"To su razno razne društvene aplikacije gdje niti potrebe ima da se sastaju već raznoraznim plaćanjima tipa western unionima, money gram se dolazi do uplata, isplata. Radi se o nekoliko stotina, do tisuća, ovisno o cilju gdje se ti krijumčari odnosno migranti trebaju odvesti" voditelj Službe kriminalističke policije PU karlovačke Romano Benković.

Da je broj krijumčara eskalirao najbolje pokazuju brojke. Prošle godine uhićeno je 1880 krijumčara. A samo u siječnju ove već 184! Što je porast od 275 posto.

Najgore je na karlovačkom području, gdje su samo ove godine zabilježena 93 kaznena djela, što je povećanje od 365 posto.

"Uvijek nastojimo biti korak ispred krijumčara, organizatora. Primjerice, od ovih 93 kaznenih djela skoro četvrtina je bila na ovaj bezobzirni način - znači probijanja, bježanja. Većinu uhvatimo kroz koji dan tako da je poruka krijumčarima da se zločin ne isplati" dodaje Benković, prvi čovjek karlovačke krim policije.

U susjednoj BiH kipi već duže vrijeme. Prošle godine zabilježeno je 35 tisuća nezakonitih migranata, što je najveći broj od početka krize. Za toliki broj, priznaju i sami - nedostaje im ljudi.

"Uputili smo zahtjev za povećanje broja inspektora, a također u ovoj situaciji je vrlo važno angažirati dodatne službenike na granici", kaže nam zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Almin Imamović.

Da bi se dokopali Europe u kojoj vide slobodu stotine migranata dosad je u Hrvatsku pokušalo ući kroz nabujale rijeke, ali i minsko sumnjiva područja iz kojih ih je uspjela spasiti policija. U nekim situacijama na teren su morali izići i pripadnici ATJ Lučko s helikopterom.