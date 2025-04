Rijeka ima plan za rješavanje gužvi: Evo kako planiraju očistiti centar od automobila

Znate li što je Park and ride? Neki gradovi ga već imaju, a sada ga je, kako bi se smanjile gužve, uvela i Rijeka. Cilj je centar grada bez automobila.

Svi žele izbjeći nervozu i kašnjenja, a Park and ride mogao bi biti jedno od rješenja. Svojim autom dođete do ulice u širem centru, poznate kao industrijske, tu parkirate i do centra nastavite autobusom. Cjelodnevna parkirna karta za auto, ujedno je i karta za autobus.

Kako to funkcionira?

Treba stisnuti da se pojavi ekran, odaberemo opciju Park and ride, registracija automobila, plaćamo karticom i za jednu osobu to košta dva eura, za dvije tri i tako redom. Prošli je tjedan sve bilo besplatno, a u tvrtki zaduženoj za parkirališta pratili su koliko su ljudi zainteresirani.

"Prošli tjedan koji je bio testni period pokazao je da je nekih stotinjak građana iskoristilo tu mogućnost Park and ride sustava.Njima je to pristupačno, brzo dođu, kupe kartu, autobusne linije su zbog Park and ridea pojačane, tako da oni zapravo štede svoje vrijeme, ali i novac", objašnjava Dragana Šmitran Babić, voditeljica Odjela za odnose s javnošću Rijeka plusa.

Reakcija Riječana

Građani se još nisu baš navikli, jer sugovornike je bilo gotovo nemoguće pronaći. Ali oni koji su koristili Park and ride su zadovoljni. "Čim su ponudili, ja sam iskoristila jer je super stvar. Prilagođeno je, najjeftinija je opcija parkiranja i busom se dođe tik tak", govori Riječanka Denisa. "Čini se OK, samo što je možda malo nepregledno jer sam se ja prvo parkirala naprijed, a zapravo je tu sve za plaćanje i čekanje busa", priča njena sugrađanka Mirna.

Za Park and ride postoji 200 parkirnih mjesta. Za sada je pokriven zapadni dio grada, a ako stanovnici ovu opciju počnu koristiti u ozbiljnijem broju, pokrit će se i istočni dio.

