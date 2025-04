Krećete na put za Uskrs? Evo kad očekivati najveće gužve na cestama i gdje, naoružajte se strpljenjem!

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je prometnu prognozu za Veliki tjedan i najavio pojačanje gužve i promet domaćih turista i vozača zbog nadolazećih praznika, kao i savjete za mirniju vožnju.

Podsjećaju da školski praznici počinju 17. travnja i traju do ponedjeljka, 21. travnja te da u tom razdoblju treba "očekivati pojačan promet domaćih turista i vozača. No, pojačan promet stranih vozača na cestama možemo očekivati već vikend prije, odnosno od subote 12 travnja".

Glavno odredište bit će Istra i priobalje, pa uvećan broj vozila u dolasku može se očekivati iz smjera Slovenije i Mađarske, ali i na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom.

Pojačan promet već od srijede

"Po završetku škole, 16. travnja, za očekivati je pojačan promet na mnogim gradskim prometnicama koje vode iz većih gradova, ali i glavnim državnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Ističemo autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, A2 Macelj-Zagreb, A6 Zagreb-Rijeka u smjeru mora te autocesti A3 Bregana-Lipovac. Slično će biti i na autocestama Istarskog ipsilona, ali i na Ličkoj magistrali (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) kao i na prilazima turističkih središta duž obale, a posebice u Istri i Dalmaciji", upozoravaju iz HAK-a.

Povremeni zastoji mogući su i zbog radova koji se provode na cestama. Kako bi put protekao što jednostavnije, provjerite prohodnost cesta kojima namjeravate proći.

Iz HAK-a ističu da će najpovoljniji dan za vožnju biti uskrsna nedjelja.

"Nakon Uskrsa, neki će se vratiti već krajem nedjelje ili pak na Uskrsni ponedjeljak 21. travnja, dok će neki produžiti do kraja tjedna 27. travnja i vratiti se tijekom vikenda nakon Uskrsa. Pojačan promet tada očekujemo u smjeru prema sjeveru i izlasku iz zemlje", dodaju.

Osim pojačanog prometa na spomenutim graničnim prijelazima, trajektna pristaništa također bit će mjesta gdje se očekuje pojačan promet i moguća čekanja. Osobito u Istri i na sjevernom Jadranu.

ZABRANE ZA TERETNA VOZILA

Zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5 t će vrijediti na sljedeće dane:

u petak, 18. travnja, od 15 do 23 sata;

u subotu, 19. travnja od 15 do 23 sata;

na blagdan Uskrsa, 20. travnja od 14 do 23 sata;

na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja od 14 do 23 sata.

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste, između kojih ističu Jadransku magistralu (DC8) cijelom dužinom, dok zabrane nema na autocestama, kao niti na državnoj cesti DC1, Ličkoj magistrali.

SLOVENIJA

od 18. travnja, od 14 do 22 sata;

od 20. travnja, od 8 do 22 sata;

od 21. travnja, od 8 do 22 sata;

MAĐARSKA

od 18. travnja, od 0 do 22 sata;

od 19. travnja, od 22 do 24 sata;

od 20. travnja, od 0 do 24 sata;

od 21. travnja, od 0 do 22 sata.

ITALIJA

od 18. travnja, od 14 do 22 sata;

od 19. travnja, od 9 do 16 sati;

od 20. travnja, od 9 do 22 sata;

od 21. travnja, od 9 do 22 sata;

od 22. travnja, od 9 do 14 sata.

NJEMAČKA

od 18. travnja, od 0 do 22 sata;

od 20. travnja, od 0 do 22 sata;

od 21. travnja, od 0 do 22 sata;

od 27. travnja, od 0 do 22 sata.

