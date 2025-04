Ništa od besplatnog parkinga u ovom hrvatskom gradu: Zabranili im štrajk, ali imaju plan

Ništa od besplatnog parkinga za građane u Rijeci zbog štrajka radnika tvrtke zadužene za parkiranje i javni prijevoz. Rijeka plus podnijela je tužbu, ali radnici imaju novi plan.

Rampe na parkingu danas su trebale biti podignute, ali Rijeka plus je stopirao svoje radnike. Podnijeli su tužbu Županijskom sudu radi zabrane organizacije i provođenja štrajka.

"Smatramo isto tako da je nedopustivo ono što direktor Rijeka plusa radi, a to je svojim službenim priopćenjima i objavama na stranicama Rijeka plusa pokušava utjecati na sud, na način da iznosi kako je privremena mjera donesena zbog nezakonitosti štrajka, što je apsolutna laž i apsolutna neistinitost", rekla je Marina Palčić, predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske.

No, u međuvremenu je sa stranica Rijeka plusa izbrisana rečenica u kojoj stoji da je mjera donesena zbog nezakonitosti štrajka. "Županijski sud u Rijeci je u tom postupku, koji je hitne naravi, donio privremenu mjeru kojom se zabranjuje održavanje najavljenog štrajka do pravomoćnog okončanja postupka", stoji u preuređenom priopćenju Rijeke plus.

Strah poslodavca

Štrajkaši kažu to je potez poslodavca koji je u strahu.

"Mi smo ga nekoliko puta, pa čak i u najavi štrajka, pozvani na diskusiju da se ovo riješi mirnim putem, on se odlučio na tužbu. Nismo niti ljuti niti razočarani niti smo zabrinuti, niti smo u strahu jer smo uvjereni da smo odradili posao vrlo kvalitetno po Zakonu. I očekujem da u ovom sudskom procesu pobijedimo i to pobijedimo samo iz jednog razloga, zato što je pravda na našoj strani", rekao je Tomislav Kiš, predsjednik štrajkaškog odbora.

Štrajkom žele postići podizanje plaća za 350 eura bruto. Ljudi koji rade na terenu sada u prosjeku imaju plaću od oko tisuću eura neto. Građani ih uglavnom podupiru, smatraju da se štrajk ne smije zabraniti.

"To je suludo i postavlja ozbiljan upit o demokraciji i nekakvom civiliziranom društvu", smatra Paul iz Rijeke."Po meni nije u redu, zato što smatram da svatko ima pravo da štrajka ako smatra da je oštećen na neki način", rekao je Milan iz Rijeke. "Ima, svatko ima pravo, ali šta da rečem", rekla je Nada iz Rijeke.

Iz sindikata najavljuju žalbu na privremenu mjeru zabrane štrajka. Sutra je pripremno ročište. Uprava protiv radnika – čeka se odluka suda.

