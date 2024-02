Umirovljenici u Velikoj Gorici dobiti će jednu od najvećih uskrsnica u državi - 110 eura. Više je to od pola mjesečnih primanja Ane Plehinger umirovljenice iz Velike Gorice.

"Ako gledate što ste mogli kupiti prije tri godine i usporedite s ovim što je danas, svi znamo da je razlika jako velika, a ako ste umirovljenik to još više osjetite. Ovo će mi itekako dobro doći", ističe gospođa Ana.

Koliko-toliko financijski lakše blagdane Velika Gorica osigurala je za gotovo tri tisuće umirovljenika, za što će biti isplaćeno više od 500 milijuna eura.

"Ne razmišljamo o tome da najviše izdvajamo, nego nam je žao što nismo obuhvatili još uvijek one umirovljenike koji imaju iznad 380 eura, svakako i oni zaslužuju uskrsnicu i na tome ćemo raditi“ kaže HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

Na boljoj uskrsnici radio je i zagrebački gradonačelnik. Iznos je, u odnosu na lani udvostručen. Uskrsnicu će, u povećanom iznosu od 50,00 eura, primiti preko 23.000 korisnika koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. Riječ je umirovljenicima s niskim primanjima, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, korisnicima osobne invalidnine, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe te braniteljima korisnicima zajamčene minimalne naknade ili naknade za nezaposlenost.

"Za to će iz Proračuna Grada Zagreba biti utrošeno oko 1,1 milijuna eura. Isti iznos, od 50,00 eura bit će korisnicima isplaćen i za Božić“, najavio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Nakon dugo vremena, kapnut će koji euro i u novčanike splitskih umirovljenika. Koliko i kome – gradonačelnik ne otkriva. „To ćemo još razraditi, ali dobra vijest je da će nakon dugo vremena Split imati uskrsnice, za umirovljenike i za određene socijalne kategorije“ izjavio je za RTL Danas gradonačelnik Splita Ivica Puljak (CENTAR).

"Na žalost to se zloupotrebljava u izborne svrhe, a ne da se pomogne umirovljenicima pa ćete uvijek vrijedit ako se nešto daje, da se daje tada“ kaže Splićanin Nenad.

Za razliku od Splićana, Grad Osijek, naime, odlučio je povisiti i iznos i cenzus za isplatu uskrsnica umirovljenicima, pa će umirovljenici s mirovinom do 450 eura dobiti uskrsnice u iznosima od 35 do 70 eura. Nikoga se ne kupuje, uvjerava gradonačelnik.

"Nema tu izbornog poteza, a što je onda bilo prethodnih godina – tako da mi konstantno radimo na poboljšanju kvalitete života naših sugrađana i mi to ne radimo samo u izbornoj godini“ ustvrdio je HDZ-ov gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

U odnosu na uskrsnice 2021. godine, povećan je cenzus mirovine s oko 290 na 450 eura, a raspon novčanih iznosa povećan je s 13 do 53 eura na 35 do 70 eura. Isplata uskrsnica krenut će početkom ožujka, putem pošte, a po našim procjenama obuhvatit će desetak tisuća umirovljenika, dodaje Radić.

U Rijeci, u odnosu na lani – sve ostaje isto.

"Što znači da će umirovljenici koji udovoljavaju kriterijima dobiti uskrsnicu od 30 eura“ ističe SDP-ov gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

Umirovljeničke udruge poručuju: Uskrsnicu bi trebali dobiti svi umirovljenici, a i dalje je više gradova koji uskrsnice ne isplaćuju. Zato traže uvođenje 13.-e mirovine, a idući tjedan kreću i s potpisivanjem peticije.

"Neujednačeni su kriteriji, neujednačene su mogućnosti po općinama i gradovima, i to jest sreća za one koji dobivaju, ali na neki način stvara novu nejednakost među gradovima. To je na neki način sve ujarmljeno sve u predizborne cikluse, pa mogu zamisliti kolike će biti te uskrsnice slijedeće godine prije lokalnih izbora", kazao je Silvano Hrelja, saborski zastupnik HSU-a