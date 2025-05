Ribar Šime spasio srndaća od sigurne smrti, pogledajte snimku: 'Jadna majko, pa kud ćeš na Pag'

U Podvelebitskom kanalu sezonu kupanja otvorio je mladi srndać odmah nazvan - Jelenko!

Zbog slabe naseljenosti u podnožju Velebita nije rijetkost da se životinje s planine znaju spustiti i do obale. Rijetki stanovnici viđali su ih i ranije, a jedan je mještanin slučajno s balkona vidio u moru mladog srndaća.

Iako srndaći slove za dobre plivače, predaleko je otišao od obale i bez pomoći mještanina Sv. Marije Magdalene teško da bi preživio. "Jadna majko, ti si krenuo dolje na Pag, a kud ćeš na Pag, do dolje je tri-četiri milje" tješio je i umirivao Šime Vukić srndaća na videu kojega je snimio nakon što ga je izvukao iz mora.

'Čekaj, čekaj, neće ti ništa biti'

Sudeći po rogovima, mladog srndaća, jedva dvogodišnjaka, Šimin sin je spazio 200-tinjak metara od obale, a dok je Šime do njega došao sa svojim kaićem, već je bio kilometar od kopna. Do suprotne obale ne bi izdržao. "On je inače po sebi strašiv. Ali, ugasio sam motor, stavio nekoliko konopčića na roščić i lagano unutra. Nije on pružao nikakav otpor", kaže iskusni ribar koji ga je u brodici pridržavao za rogove da se skačući ne ozlijedi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čekaj, čekaj, hajde neće ti ništa biti, sad ću te ja pustiti" obećavao mu je i dalje na snimci dok se plaha životinja tresla od straha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sav dahće, drhtavost ga bila uhvatila, prepao se jako, ali poslije u kaiću kad sam vozio, bio je OK, nije da se opirao", opisuje mještanin. Tako je bilo sve do kopna. Onda se opet prepao, pa mu je pomogao sin.

Posebno iskustvo

U maloj uvali ispod Velebita nije rijetkost vidjeti divlje životinje poput divljih svinja, srna, ali isto tako i čagljeva. No rijetkost je da se baš spustu do mora i da zaplivaju. A o tome se onda danima priča. "Akcija spašavanja je bila jako interesantna, to je divlja životinja i nije se ona baš dala baš tako niti uloviti, a još teže ju je bilo vani staviti. Tu ima jedan kanjon, prolaz ispod Jadranske magistrale, otkuda dolazi blago", kaže Silvano Šarunić iz Novog Vinodolskog koji sa suprugom upravo sprema svoju kuću za odmor u pitoresknoj podvelebitskoj uvali.

Zbog ozljeda na nogama, moguće je da se srndać bijegom u more spašavao. "Nešto ga je gonilo. E sad ili pas ili neka životinja tu iz Velebita", smatra Šime, a slično pretpostavlja i Silvano: "Znam samo da znaju doći medvjedi, gore su košnice od susjeda i rekao je da su par puta medvjedi košnice razbili".

Za iskusnog pomoraca koji već 36 godina plovi svjetskim morima, ovo je ipak bilo posebno iskustvo. "Ovo je jedno iznenađenje isto kad ovako naiđete na nešto. To nije često, ono baš jedan izazov što se kaže, jedna pomoć", smatra Šime Vukić koji i inače voli životinje.

O prijedlogu susjede po iskrcavanju plahe životinje na kopno da je zadrži kao kućnog ljubimca, nije dvojio. Pustio je Jelenka da ide svojim putem, a na ljeto možda ga, kaže, ponovno sretnu ako se uslijed suše spusti do vrulje u njihovoj uvali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa