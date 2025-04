Rektor Nacionalnog svetiša Svetog Josipa u Karlovcu: 'Papa Franjo bio je poznat po jednoj rečenici'

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u četvrtak će služiti misu zadušnicu i dao je naputak zagrebačkim župama da tu misu služe na dan pokopa Svetog Oca ili dan kasnije. Isto tako, u Riječkoj nadbiskupiji, ali i u Dubrovačkoj biskupiji čule su se već danas crkvena zvona za papu Franju, a na molitvu su pozvale i Zadarska i Splitsko-makarska.

O značenju pape Franje za katoličke vjernike razgovarali smo s Antunom Santeom, rektorom Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu.

Kako ste vi doživljavali Svetog oca, papu Franju?

Prvenstveno sam ga doživljavao kao župnik pastoralac. Činjenica jest da je papa Franjo, između ostalog, poznat i po onoj rečenici da bi volio da "pastiri mirišu na miris svoga stada". Dakle, on je baš osjećao, ja bih rekao, jednostavne obične vjernike i pokušao je i nama svećenicima dati upute da se takvim ljudima približimo, odnosno da i njima budu otvorena vrata Crkve i da mi idemo na periferije.

Ovaj papa Franjo, zanimljivo, izabran je 13. ožujka, ali je svečano postao papa, odnosno inauguriran je 19. ožujka kada slavimo svetkovinu Svetog Josipa. Poznato je njegovo pismo Patris Cordi koji je u vrijeme korone upravo posvetio svetom Josipu, a u Josipu, koji je na neki način treći u Svetoj obitelji, vidio je sve one koji su bili na margini, a tako važni u tom presudnom trenutku zdravlja čitavoga svijeta. I upravo to je cijeli život papa pokazivao. On se brinuo za one koji su na marginama, htio doći do svakog i najobičnijeg čovjeka i kao takav će vjerojatno ostati i najviše zapamćen kao čovjek, kao papa koji s jedne strane ima svjetsku moć gleda zadnjeg čovjeka i upravo u tom zadnjem malom marginalnom čovjeku prepoznavao Isusa Krista.

Ima li poruke u tome da Papa prvi put nakon 300 godina neće biti pokopan u bazilici Svetog Petra?

Pa to je zapravo njegova želja. Nije on jedini koji će biti pokopan upravo u toj bazilici. On je volio Majku Božju, posebno ju častio i htio da bude pokopan tamo i zašto ne to ispoštovati.

Vi ste bili na ispraćaju pape Ivana Pavla. Ja sam danas pročitala dva milijuna vjernika da je bilo na tom ispraćaju.

Bilo je dva milijuna vjernika u onoj fili, odnosno redu koji su htjeli doći iskazati štovanje Ivanu Pavlu II. Imao sam prilike i ja stati u taj red kao rimski student. Znam da smo bili punih 12 sati u tom redu. Talijani to savršeno organiziraju. Vjerujem da će nešto slično biti sada i za papu Franju da iz čitavog svijeta ljudi će htjeti doći iskazati štovanje koje je njegov odar će biti izložen u bazilici sv. Petra u Rimu. I to je jedan poseban osjećaj. Bogu sam zahvalan da sam mogao biti upravo na tome. Vidio sam dim kada su izabrali i papu Benedikta XVI. To su posebni trenuci u Rimu koji se vjerojatno doživljavao jedanput godišnje.

