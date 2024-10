Ušli smo u luksuzni brod koji je rijetko kome pristupačan. Cijena? 6 milijuna eura

Iako se na biogradskom sajmu najviše proda brodova srednjeg cjenovnog ranga, pa i onih polovnih, pažnju uvijek privlače oni najluksuzniji.

RTL-ova reporterka Nikolina Radić ušla je na jedan rijetko kome pristupačan - inače najskuplji na Biograd Boat Showu. Dug je 24 metra i košta šest milijuna eura. Više o skupocjenom brodu otkrio je direktor charter tvrtke iz Splita Zlatko Vodanović.

Za šest milijuna eura što se može dobiti na ovom brodu?

To je predivna jahta koja je kvalitetno izgrađena u jednom od najpoznatijih svjetskih brodogradilišta vrhunske kvalitete, nevjerojatan dizajn jahte izvana koji je moderan, i iznutra potpis svjetskog dizajnera ne samo jahti, nego je radio i Grand hotel park u Rovinju. Sve skupa jedan visoki nivo luksuza i kvalitete.

Za koliko je ovo gostiju bez posade?

Jahta ima 76 stopa, odnosno nekakva 23-24 metra i ima četiri kabine što je dodatni plus, a to nije baš karakteristično za jahte ove veličine koje običnu imaju tri kabine. Tu su četiri kabine za same goste s velikom i modernom vlasničkom kabinom, a ima i dodatnu kabinu za posadu.

Ovo je jedini model ovog proizvođača?

Ne, ovdje je predstavljen kao jedini model, no to je najmanji model ovog proizvođača koji je u svijetu poznat po većim modelima i jahtama.

Kada bi ovakav brod završio u charteru, za koliko bi se novaca iznajmljivao tjedno?

Okvir bi bio oko 50.000-ak tisuća eura tjedno za najam.

