Gordana i Siniša planiraju se vratiti u Hrvatsku i kupiti brod. Stoji između 100 i 150 tisuća eura

U Biogradu se održava najatraktivnije izdanje Biograd Boat Showa ikada. Zbog interesa izlagača morali su se širiti i izvan marine. Zahvaljujući reputaciji sajma, ali i činjenici da je Hrvatska jedna od zemalja s najvećom cGordharter flotom, premijeru svojih brodova imaju i neki od najpoznatijih svjetskih proizvođača luksuznih plovila.

Kako se planiraju vratiti u Hrvatsku, živjeti na Pagu i kupiti brod, biogradski sajam nautike Gordana i suprug nisu željeli propustiti. "Ja sam sebi upravo izabrala, to je ovaj gore malo retro. U svakom slučaju moraju biti dvije kabine da možemo suprug i ja i imamo dvoje djece, pa ako se netko zatekne tu ili prijatelji, da mogu s nama ploviti", kaže Gordana Jerković, trenutno sa švicarskom adresom dok sa suprugom Sinišom obilazi sajam.

Brodovi koji ih zanimaju stoje između 100 i 150 tisuća eura, a Siniša uz smijeh dodaje kako oni planiraju budžet za kupnju. "Uvijek krenemo s nižim budžetom i onda završimo u kreditu", kaže Siniša.

Veći interes nego ranije

Prodavači kažu - najviše se ipak traže brodovi u cjenovnom rangu od 50 do 80 tisuća eura, kakav traži Damir, Zagrepčanin s adresom u Vodicama. "Neki obiteljski, do 7 metara dužine, da ima kabinu, natkabinu, da se može leći u njega i da je motor do nekih 70-80 konja da se može brzo doći i brzo vratiti, a opet da ima neku sigurnost", kaže Damir.

Za biogradskim sajmom ove godine vlada veći interes nego ikada, pa su se morali proširiti na čak 50 tisuća metara četvornih.

"Uzeli smo Gradsku luku, Ribarsku luku, proširili smo sajam za preko 20 posto. Ovu godinu ćemo imati preko 450 izlagača i 500 plovila. To nas svrstava među najveće sajmove u svijetu", zadovoljan je Milan Šangulin, direktor Biograd Boat Showa.

A takav sajam mamac je i za premijere kojih je ove godine 27. Svjetsku premijeru ima i takozvani "monomaran" ili ploveći apartman prestižnog francuskog proizvođača brodova - održivo električno plovilo sa solarnim pločama za one kojima se ne da razvijati jedra, ali ni trošiti previše goriva.

"Odabrali smo Hrvatsku za premijeru jer je smatramo jako važnim tržištem, charter tržištem. U sezoni je na tisuće brodova u hrvatskim vodama. Zato smo i ovaj koncept broda željeli testirati u Hrvatskoj", pojašnjava Damien Jacob, predstavnik proizvođača brodova iz Francuske.

Pažnju privlače najluksuzniji

Prezentaciju je doživio i party brod za 12 osoba i motorom od 470 konja s kojega trešti glazba kao iz nekog kluba, a koji ovisno o opremi, pa i onoj glazbenoj, stoji od 130 do 250 tisuća eura.

"Brodovi su ustvari prvenstveno namijenjeni za parasailing, odnosno za povlačenje padobrana, a mi smo ih odlučili prenamijeniti za prijevoz putnika tako da smo stavili ove kušine ođe na krmu i napravili jedan sundeck", kaže Dubrovčanin Milo Nižić, zastupnik za uvoz ovih atraktivnih jurilica.

Uz sve luksuzne ploveće ljepotane i ljepotice pažnju posjetitelja uvijek ukradu i adrenalinske atrakcije za uživanje na moru poput platforme na kojoj mlaz mora korisnika podiže i na 10-ak metara visine.

Iako se na biogradskom sajmu najviše proda brodova srednjeg cjenovnog ranga, pa i onih polovnih, pažnju uvijek privlače oni najluksuzniji.

