Psihologinja savjetuje kako izbjeći zamke i sačuvati budžet: 'Kupujemo emotivno, a ne racionalno'

Do Božića je tek deset dana, a euforija na vrhuncu. Prošlogodišnji rekord u potrošnji ćemo sasvim sigurno oboriti i ove godine. O potrošnji smo u RTL-u Danas razgovarali s psihologinjom Sandrom Đurijanček.

Zašto trošimo kao da sutra ne postoji?

Ispunjeni smo različitim okidačima koji dolaze sa svih strana. To znači - bum, brzo hitno, sad je jedinstvena prilika da uzmete nešto na popustima. Kad imamo toliko okidača normalno je da ćemo i reagirati.

Koje su sve zamke blagdanske potrošnje?

Ima ih puno, ali istraživanja su pokazala da više volimo darivati nego primati poklone. Jako se potrudimo oko bližnjih. Ono gdje radimo grešku je traženje savršenog poklona. Dolazi do percepcije da mora biti skup, kvalitetan, velik i dobar. Onda malo pretjeramo da ne bismo nekoga razočarali i zaboravimo na to koliko će nam novaca ostati na računu.

Koliko ta kolektivna euforija utječe na naše odluke koliko ćemo potrošiti?

Sigurno ima efekta, socijalna smo bića pa uvijek želimo biti dio većine. Uvijek moramo imati najljepši bor, najljepše okićeni stan, najbolje i najfinije kolače ili probati najskuplje fritule jer je to sada in.

Veliku ulogu ima i marketing, kako nas sve mame da potrošimo više?

Što se tiče samog marketinga, on je baziran na psihologiji i to moramo znati. Marketing tako funkcionira da biraju pažljivo koje boje će iskoristiti da potaknu veću vjerojatnost da će netko kupiti taj poklon ili neku stvar koju već žele, a isto tako i taj dojam hitnosti. Čim imamo dojam hitnosti manje racionalno razmišljamo, emotivno idemo u cijelu priču. Pažljivo se biraju rečenice ili slike. To su jednostavno svi efekti koje nam mogu odmoći kada želimo biti racionalni.

Cijelu godinu slušamo o inflaciji - treba li nam ovo da se krajem godine počastimo i psihički odahnemo?

Ja bih voljela da češće razmišljamo o tome, a ne da čekamo kraj godine. Da se s vremena na vrijeme barem malo nagradimo ili ako već želimo neka to bude planirano. Manje da stavljamo u fokus stvari koje su van naše kontrole, jer to nam stvara taj pritisak i teret. A ako bismo s vremena na vrijeme razmišljali o tome da je u redu popustiti malo i ne ići iz ekstrema u ekstrem, nego umjereno ostati mislim da bismo puno bolje napravili nešto za svoje zadovoljstvo.

Novac kupuje poklone, ali znamo - ne i sreću - što biste savjetovali naši gledateljima, uoči Božića?

Planirati prije nego krenu bombastični popusti. Imati granice u budžetu, ali možda se usmjeriti na iskustva, na kvalitetno provedeno vrijeme, a i na poklone koji ne moraju nužno biti skupi, nego jednostavno značajni za određene pojedince.

