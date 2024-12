Otkriven spomenik u čast preminulom Vinku Coci: 'Ja sam u tom kamenu osjetila toplinu'

Simbolično na njegov sedamdeseti rođendan, na privremenoj lokaciji u Muzeju grada Trogira, otkriven je spomenik u čast jednom od najpoznatijih klapskih tenora, Vinku Coci. Svi su s nestrpljenjem čekali trenutak kada će zastava voljenog Cocinog Hajduka otkriti bistu.



"Mogla sam mu samo staviti jednu ružu i pomazit onaj hladni kamen, ali ja sam u tom kamenu osjetila toplo srce da je naš kipar uklesao toplo srce koje i dalje kuca kod njega za nas svih koji ga volimo i koje je on volio", rekla je njegova supruga Janja. Na spomeniku je radio poznati akademski kipar, kojem je trema danas dosegla vrhunac.



"Strah me bilo do prije pet minuti dok me Janja nije zagrlila. Žena koja se i budila s njim i lijegala s njim. I to mi je najveći komplimet. Ovo drugo je postalo manje bitno", rekao je Mate Roščić.

"Trogir je danas bio centar emocija, a posebno je emotivno bilo najužim članovima Cocine obitelji", rekao je Vinkov brat, Duje Coce.



"Ovo je emocija koja se ne može ja sam prvi napravija ovu inicijativu i županija je to odma prihvatila, Grad je prihvatija na čelu sa načelnikom. Sve u svemu ja bi samo zahvalija svima skupa i fala vam puno", zahvaljivao se Duje.

"Kad god bi bija koji derbi na Poljudu ja bi došla u kuću tamo kod njega, sila bi mu na kolino i rekla vodi me. A on bi mi reka na to, ajme meni evo je opet. To je bilo nešto posebno. Puno mi fali moj barba", rekla je njegova nećakinja, SAndra Coce Vukman. A nedostaje Coce i njegovoj drugoj obitelji, klapi Trogir s kojom je proveo dobar dio svog života.

"Za ovakvi glas, sigurno će potrajat. Vjerujete mi, potrajat će, ako se ikad više nađe. Ovo je jedan specifičan glas koji je toliko vezan uz dalmatinsku pismu, koji daje jednu specifičnost, a naročito onim veselim rugalicama koje su pivali. To je nažalost bilo i daj Bože da se opet dogodi ali ja sigurno neću doživit", rekao je član Marinko Rožić.

Spomenik Vinku Coci još će neko vrijeme biti u prostoru Muzeja grada Trogira, a svoje trajno mjesto, nakon što se uredi, dobit će na Čiovskoj Rivi.

