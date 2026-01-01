Evo gdje su se rodile prve bebe u Hrvatskoj: 'Zezali su nas da ćemo bit na TV-u. I pogodili su'

Dok se na trgovima čestitala Nova godina, u rodilištima se čuo i prvi plač točno u ponoć.

U šibenskom rodilištu stigla je kći Maris u obitelj pjevača Marka Škugora. Trideset sekundi kasnije rodio se i maleni Vid u varaždinskom rodilištu, a potom i Nikol u riječkom.

Njih troje prve su bebe rođene u prvoj minuti nakon ponoći u Hrvatskoj. Mame i bebe se dobro oporavljaju, a liječnički tim nada se da će 2026. biti s još više rođenih beba, kako bi se obrnuo negativni trend.

'Bake su pogodile'

"Mi smo računali da će tako negdje oko Božića, Nove godine. Mene su doma zezali da će biti na TV-u. I pogodili su. Bake su pogodile", rekla je Maja Sudarević, Lenina majka.

Maleni Vid, rođen u varaždinskom rodilištu, prvo je dijete svojim roditeljima nakon 12 godina braka.

"Nadamo se da će maleni Vid koji je porođen svega nekoliko sekundi nakon ponoći donijeti našem rodilištu sreću i da će nam naredna godina biti uspješnija i plodnija", rekla je Ivana Risek, pročelnica Službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Varaždin.