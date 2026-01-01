FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVI PLAČ /

Evo gdje su se rodile prve bebe u Hrvatskoj: 'Zezali su nas da ćemo bit na TV-u. I pogodili su'

Mame i bebe se dobro oporavljaju, a liječnički tim nada se da će 2026. biti s još više rođenih beba, kako bi se obrnuo negativni trend

1.1.2026.
16:41
RTL Danas
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok se na trgovima čestitala Nova godina, u rodilištima se čuo i prvi plač točno u ponoć. 

U šibenskom rodilištu stigla je kći Maris u obitelj pjevača Marka Škugora. Trideset sekundi kasnije rodio se i maleni Vid u varaždinskom rodilištu, a potom i Nikol u riječkom. 

Njih troje prve su bebe rođene u prvoj minuti nakon ponoći u Hrvatskoj. Mame i bebe se dobro oporavljaju, a liječnički tim nada se da će 2026. biti s još više rođenih beba, kako bi se obrnuo negativni trend. 

'Bake su pogodile'

"Mi smo računali da će tako negdje oko Božića, Nove godine. Mene su doma zezali da će biti na TV-u. I pogodili su. Bake su pogodile", rekla je Maja Sudarević, Lenina majka. 

Maleni Vid, rođen u varaždinskom rodilištu, prvo je dijete svojim roditeljima nakon 12 godina braka.

"Nadamo se da će maleni Vid koji je porođen svega nekoliko sekundi nakon ponoći donijeti našem rodilištu sreću i da će nam naredna godina biti uspješnija i plodnija", rekla je Ivana Risek, pročelnica Službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Varaždin.

Prve BebeNova GodinaRodilište
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRVI PLAČ /
Evo gdje su se rodile prve bebe u Hrvatskoj: 'Zezali su nas da ćemo bit na TV-u. I pogodili su'