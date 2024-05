Stanovnici Dugog Sela su na nogama i prosvjeduju tjedan dana nakon nesreće u kojoj je poginula djevojčica (8) na putu iz škole. Prosvjed je započeo minutom šutnje za stradalu djevojčicu ispred zgrade Gradske uprave. Građani traže siguran put od kuće do škole za svoju djecu.

S prosvjeda se javio RTL-ov reporter Mario Jurič koji je razgovarao sa stanovnikom Dugog Sela i roditeljem troje djece Ivanom Gavranom te članom građanske inicijative "Dugo Selo za sigurnost djece u prometu" Brunom Jelinićem.

Zašto ste danas tu i što tražite?

Ivan Gavran: Tražimo da se vrati autobus kao što je bilo do prošle godine. Želimo da se napravi nogostup i s druge strane ceste s obzirom na to da zebre nemamo preko kilometra, kako bi djeca mogla sigurno prijeći na drugu stranu.

Prosvjed za sigurnost djece u prometu

Kako izgleda put vaše djece do škole?

Ivan Gavran: Jako je nesiguran. Ako kiša pada, teško mogu doći do škole jer su same rupe po cestama i obično ih kamioni i auti zaliju vodom. Jako se boje i ne znam dokle ćemo tako.

Što kažete na ovoliki broj ljudi koji se danas okupio?

Ivan Gavran: Mislim da do toga nije ni trebalo doći da su nas slušali od početka. Ali drago mi je da se okupio veliki broj ljudi.

Koji su vaši zahtjevi?

Bruno Jelinić: Dugo Selo je grad koji se brzo razvija, ali je i grad potpuno neadekvatne prometne cestovne infrastrukture. I to je jedan od naših glavnih zahtjeva - hitno donošenje akcijskog plana da se saniraju svi problemi koji su na području cijeloga grada. Neadekvatni pješačkih prijelaza, njihov nedostatak, nedostatak uspornika, semafora, općenito nesiguran put djeci do škola i vrtića, neadekvatna rasvjeta… Previše je toga.

Gradonačelnik najavljuje idući tjedan sastanak sa županijom. Vjerojatno će se vratiti školski autobus. Kako to komentirate?

Bruno Jelinić: Teško je to komentirati. Mi kao građanska inicijativa zatražit ćemo sastanak i on mora biti javnog tipa da možemo sudjelovati mi i brojni građani jer se ovo tiče svih nas.

Jedan od prijedloga je i da se ograniči broj kamiona koji prolaze ovom kritičnom dionicom. Je li to vama prihvatljivo?

Bruno Jelinić: Svaka akcija je prihvatljiva, međutim to nije dovoljno. Problemi postoje dugo, na njih upozoravamo. A kao što smo već puta puta rekli ja i kolege, situacija je hitna. Samo je pitanje vremena kad će se ponoviti tragedija. To nije dovoljno. Jako je puno kritičnih točaka i one su sve nažalost oko naših škola i vrtića.