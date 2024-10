Stručnjak otkrio kritične prometne točke u Zagrebu: 'Izdvojio bih jednu...'

Svakodnevni prometni kolaps u Zagrebu je sve veći. Građani se žale da im do posla tijekom jutarnje špice treba više od sat vremena.

Nepregledne kolone slijevaju se prema središtu grada - a najkritičnije su prometnice iz Dubrave i Črnomerca prema centru, kao i mostovi iz Novog Zagreba. Broj vozila iz godine u godinu raste, a prometnice se ne prilagođavaju trendu rasta. Situaciju dodatno otežavaju brojni radovi koji probijaju rokove.

Što je uzrok gužvama i ima li rješenja - razgovarali smo s prometnim stručnjakom Markom Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Koji je uzrok ovolikih gužvi u Zagrebu?

"Raste stupanj motorizacije u Hrvatskoj, ljudi imaju sve više vozila. Na području grada Zagreba imamo 500 tisuća registriranih automobila godišnje i taj broj iz godine u godinu raste. Porast je oko tri, četiri posto što znači da svake godine imamo 15 do 20 tisuća automobila više na zagrebačkim cestama a to je puno i one nisu prilagođene takvom kapacitetu i tako velikom broju vozila".

Koje su po vama kritične točke u gradu Zagrebu?

"Ima puno kritični točaka, ali izdvojio bi koridor koji je tipičan Aleja Bologne. To je pristupna cesta središtu Zagreba gdje ima paralelno željeznički prugu, autobusne linije i imamo na tisuće automobila. A imamo alternativu u javnom prijevozu i željeznici a opet ljudi idu s automobila i tu se stvaraju gužve".

Krenuo je listopad, Zagrepčani su se vratili u grad, puno radova je u tijeku na cestama.

"Neki složeniji radovi ne mogu biti gotovi tijekom ljeta, tako da se neki radovi moraju provući cijelu godinu. Tu treba paziti na prometna struka napravi dobra prometna rješenja za privremene regulacije prometa, da se nađu obilazne rute. Kod tih radova uvijek imamo gužvi ali uz dobre privremene regulacije te gužve možemo svesti na najmanji mogući minimum".

Iz godine u godinu raste broj automobila. Koje je onda po vama najbolje rješenje za strategiju prometa u Zagrebu?

"Sve europske zemlje idu održivoj mobilnosti, pješačenje za kratke udaljenosti, bicikliranje za malo duže udaljenosti, javni prijevoz za još veće udaljenosti. Moramo tražiti rješenja u alternativnim oblicima prometovanja. Zagrebačke ceste ne mogu podnijeti ovako velik broj automobila, ne moramo prostora za nove koridore. Moramo tražiti rješenja da smanjimo kolone vozila".

