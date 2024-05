Dan nakon što je bivši ministar obrane Mario Banožić dao ekskluzivni intervju Andriji Jarku o okolnostima tragične nesreće zbog koje je morao otići - reakcije ne prestaju.

I dok su bivši kolege iz Vlade suzdržani, javnost je skeptična.

"Ja nisam pretjecao to jutro", nekoliko je puta tijekom intervjua Andriji Jarku ponovio bivši ministar obrane Mario Banožić. No, tko je u pravu - bivši ministar ili jedini preživjeli svjedok prometne nesreće koji je jasno poručio: "Banožić je bio na lijevoj strani, vidjela su se njegova svjetla. Ali nije bilo drugih vozila osim nas tri u tom trenutku u tih 30 sekundi. Na upit RTL-ovog reportera je li on pretjecao kad se dogodila nesreća, svjedok je jasno kazao: "DA".

Nesreća se dogodila se 11. studenoga prošle godine u 6 sati ujutro. Prema mišljenju dva neovisna prometna vještaka - iz smjera Vinkovaca prema Županji vozač kamiona išao je 76 kilometara na sat. Iza njega je u terencu bio Mario Banožić, koji je u jednom trenutku krenuo pretjecati kamion, ali u suprotnom traku naletio je na kombi čiji je vozač poginuo.

Iako Banožić uvjerava kako nije pretjecao, bivši kolege iz Vlade oprezni su u izjavama. Nitko nije rekao niti da mu vjeruje, niti da mu ne vjeruje. Već su svi suglasni u istom - ako Banožić tako tvrdi, valjda je tako.

Mario Banožić u intervjuu za RTL uvjerava kako nije bio pijan, a nalaz od 0,2 promila alkohola u krvi ovako objašnjava.. "To medicinska struka mora objasniti jer kako sam ja to uspio naknadno ispratiti da se radi o etilnom alkoholu koji dolazi z sredstva koji u biti služi za vađenje krvi koji služi kao dezinfekcija".

No, prometnom stručnjaku ta teza, kao i ona da nije pretjecao - je čudna. Stanko Smodlaka za RTL je poručio: "Ne stoji teza da se sudar dogodio s bočnom stranom, stoji da se sudar dogodio s prednjom lijevom stranom kojom je upravljao Banožić. A uzimanje krvi radi evidencije alkohola je strogo propisano protokolom i mislim da ta teza da je iz krvi nego iz vanjskog utjecaja što navodi gospodin Banožić mislim da ne stoji".



Bez obzira što građani Banožiću uglavnom ne vjeruju, sud će na kraju biti jedino mjesto za dokazivanje nevinosti. Optužnica protiv Banožića podignuta je prošli mjesec. Još nije potvrđena. Kad je potvrde, suđenje će početi na Općinskom sudu u Vinkovcima.

