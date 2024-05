"Banožićev intervju mi je bilo mučno slušati i gledati. Neetično i nemoralno, blasfemija!", poručuje za Danas.hr prometni stručnjak prof. Željko Marušić nakon ekskluzivnog razgovora bivšeg ministra, koji je prvi put od kobne nesreće stao pred kamere i RTL-ovom Andriji Jarku ispričao što se događalo kobnog jutra kad se sudario s kombijem u kojem je na mjestu poginuo suprug i otac dvoje djece Goran Šarić.

Nisam pretjecao niti bio pijan kad se dogodila nesreća - sukus je onoga što tvrdi Mario Banožić pola godine nakon nesreće koja je zgrozila javnost, a koja ga je koštala političke funkcije. Protiv njega je i službeno podignuta optužnica, a sada je prvi put progovorio o kobnom jutru tvrdeći da je o nesreći izneseno "puno neistina" i da to "treba ispraviti". Bivši ministar uvjerava da je dio Šarićevog kombija iz suprotnog smjera prešao "na njegovu stranu", nakon čega je pokušao kočiti, a u konačnici se našao na suprotnoj strani gdje je došlo do sudara, s čime se Marušić ne slaže.

Marušić: 'Banožić žrtvu krivi za vlastitu smrt'

"Njegova tvrdnja o vrsti sudara je protiv zakona fizike. Sudar Banožićevog terenca i kombija bio je frontalni 'par excellence', najopasnije podvrste frontalni s pomakom (offsetom). Upravo zbog toga frontalni sudar s pomakom prvo je i najvažnije ispitivanje pri testiranju sigurnosti novih automobila u sklopu testa Euro NCAP.

Bivši ministar obrane dodatno se 'zakopao' s tri apsurdne tvrdnje:

Da se pri brzini većoj od 90 km/h stražnji dio kombija naglo zanio na suprotni trak kolnika, kombi bi se odmah prevrnuo, prije sudara, tvrdnja da se zbog nužnog kočenja njegov terenac zanio na suprotni trak ukazuje da je vozač odreagirao sumanuto ili je vozilo bilo teško neispravno, a 'uzimanje određene terapije' prije vožnje trebat će dodatno ispitati, zbog mogućnosti da su lijekovi bili zabranjeni za vožnju.

Argumentacija obrane bivšeg ministra obrane pred sudski postupak za izazivanje tragične prometne nesreće bila je jednako apsurdna, ali daleko neetičnija nego u 'slučaju Horvatinčić'. Prvo, Banožić je žrtvu, koja je sasvim izvjesno vozila propisno, izravno teretio da je kriva za vlastitu smrt, njegovo teško ranjavanje te svu materijalnu i nematerijalnu štetu, što je dodatno oštećivanje i mučenje žrtvine obitelji. Drugo, medicinsko osoblje optužio je za podmetanje dokaza, za što je, po Kaznenom zakonu, čl. 306. st. 2, kazna do pet godina zatvora, premda je javnost uvjerena, što je dr. Pavle Kalinić u više navrata javno spekulirao, da mu je ono u stvari sustavno pomoglo, moguće i nažalost po istoj kaznenoj formulaciji", smatra Marušić.

Husinec: 'Banožićeva priča drži vodu'

Takvo mišljenje ne dijeli prometni stručnjak Goran Husinec koji vjeruje da Banožićeva priča o tome da nije pretjecao drži vodu. "Jer kad pogledate po fotografijama, trag kočenja dolazi s desne strane. On je na desnoj strani naglo kočio, odnosno lupio je po kočnici koliko je mogao jače jer tvrde gume od terenca na skliskoj površini jako teško ostavljaju tragove. Da bi takvi tragovi ostali, potrebno je panično lupiti svom snagom po kočnici", objašnjava Husinec.

Ako nije pretjecao, kako se dogodio frontalni sudar? Banožić tvrdi da sa strane fizike "to baš nije tako" i da udarac nije bio "far o far", što potvrđuje i Husinec. "Davno sam to već vidio. Na predmetnom kombiju razbijen je najviše prednji lijevi kotač s boka, da se nisu automobili sudarili čeono, centralno sa sto-postotnim preklapanjem, kako bi bilo da su vozili jedan prema drugom u istoj traci", govori nam.

Da je pretjecao, nastavlja Husinec, sudarili bi se "lampa na lampu" kako se i sam Banožić izrazio i to bi bilo nemoguće preživjeti.

"Ali nisu kad je on njemu razbio prednji kotač s lijeve strane. Druga stvar, da je bio ravni čeono-centralni sudar, nitko ne bi preživio, ni Banožić. Jer kao prvo, nije bio vezan. Navodno mu se ni zračni jastuk nije otvorio. Ne znam točno, tako sam čuo. Ali, kako bi ljudi preživjeli sudar dva automobila da je bio ravni, a svaki je išao brzinama recimo 90 na sat? To bi bilo nemoguće za preživjeti, a on je preživio upravo jer je udario s težim, čvršćim autom i pod kutem te je išao većom brzinom nego kombi", ističe Husinec.

Policija i DORH: 'Banožić je pretjecao'

Banožićeve tvrdnje ne slažu se s izvješćem Policijske uprave vukovarsko-srijemske koja je 12. studenog prošle godine objavila da je pretjecao kamion ispred njega, a nije se uvjerio da to može napraviti na siguran način, i frontalno se sudario s vozilom iz suprotna smjera. DORH je na istom tragu i u optužnici navodi da mu se na teret stavlja da je vozio neprilagođenom brzinom i "započeo pretjecanje skupa vozila, odnosno prešao vozilom na lijevu stranu kolnika namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog tog skupa vozila koje se kretalo ispred njega. Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao".

Što se zapravo dogodilo trebalo bi otkriti detaljno sudsko vještačenje. Ono koje je odrađeno je samo preliminarno, objašnjava Husinec, kako bi se utvrdilo ima li elemenata za podizanje optužnice ili ne. "Onda se na sudu rade kompjutorske analize i ulazi u sve detalje. Tek sad počinje sud koji će sigurno godinama trajati. Ići će jedno vještačenje, drugo, treće, neće to biti tako jednostavno", uvjeren je ovaj prometni stručnjak.

Banožiću prijeti jedna do osam godina zatvora. Što bi ovo značilo za njega u sudskom postupku koji tek kreće, Husinec kaže da je teško nagađati.

"Ne znam detalje i stanje spisa. Ali preticanja tu sigurno nije bilo. Ja sam napravio tisuće preticanja u životu i kod svakog se sudar dogodio na prednjem dijelu kamiona ili ispred kamiona. Dakle onaj koji je preticao uvijek je napravio sudar ispred kamiona ili na prednjem dijelu kamiona, dakle na kraju preticanja, jer krivo procijeni situaciju i na kraju preticanja se događa sudar, dakle ispred kamiona, a nikako na zadnjem dijelu kamiona na početku preticanja. Nitko nije tako blesav da tako previdi, dođe na lijevu stranu i da se odmah sudari na početku preticanja. Drugo, kako ćete preticati ako kočite i ostavljate tragove kočenja? Od prvog dana mi teza s preticanjem ne drži vodu. Da se on sudario tijekom preticanja, kad je bio pored kamiona, onda bi zahvatio i kamion jer se terenac od Banožića rotirao preko dvije trake", tvrdi Husinec.

'0,20 promila? To je bez veze'

Banožićeva odvjetnica za RTL poručila je da je poginuli Goran Šarić bio pod utjecajem alkohola. O koliko je promila riječ, nije otkrivala. No, to sigurno mijenja cijelu situaciju, uvjeren je Husinec. "Ako je netko pod utjecajem alkohola, ne znamo pod kojim, ali ako je pod većim, to je vrlo velika vjerojatnost da je taj napravio nešto, a ne čovjek koji je trijezan išao ujutro u lov i vozio normalno", kaže prometni stručnjak dodajući da je moguće da Banožić prođe bez kazne.

"Uvijek je moguće, zato postoji sud. U svakom sudskom procesu okrivljenik nije kriv dok ga pravomoćno ne proglase krivim. Nikad nisam tvrdio da je kriv ili nije kriv, jer to ne možete tvrditi dok nije pravomoćno osuđen. A i dan danas nisam vidio sve tragove i činjenice što u spisu piše", ipak naglašava.

Husinec vjeruje da je Banožićeva politička funkcija i činjenica da kao ministar nije bio previše omiljen, utjecala na to da ga javnost osudi prije presude. Ali upozorava da se svakom čovjeku mora suditi po zakonu pred kojim svi trebaju biti isti. Posebno se osvrnuo na polemike oko toga je li, i koliko, Banožić imao alkohola u krvi navodeći da 0,20 promila koji se spominju u granici tolerancije. Banožić s druge strane tvrdi da je ta koncentracija zapravo od etilnog alkohola koji je korišten pri dezinfekciji dok su mu vadili krv.

"Treba vidjeti u stanju spisa što piše o alkoholu. To što je zabilježeno 0,20 alkohola, to je bez veze. I da je bilo toliko, to je bez veze i granica tolerancija. Oko toga se diže prašina bez veze. Bitno je ima li netko ozbiljnu koncentraciju alkohola, što je 0,5 promila, jedan promil i preko toga da ne govorimo. Ali moramo saznati koliko je drugi sudionik sudara ima alkohola", zaključuje Husinec.

