Bivši HDZ-ov ministar obrane Mario Banožić, optužen za izazivanje prometne nesreće u kojoj je život izgubio 41-godišnji vozač i otac dviju djevojčica Goran Šarić, dao je intervju RTL-ovom Andriji Jarku prvi put nakon nesreće gdje je otkrio osjeća li se krivim, je li poznavao poginulog Šarića i kako će se braniti. Banožić je u intervjuu ustvrdio da nije konzumirao alkohol iako mu je izmjereno 0,20 promila. "0,00 je kod mene bilo alkohola", kazao je Banožić.

"To medicinska struka mora objasniti. Koliko sam ja uspio naknadno to ispratiti, riječ je o etilnom alkoholu koji dolazi iz sredstva koje u biti služi za vađenje krvi kao dezinfekcija. Što se tiče nalaza, ne možemo reći da je on lažan. On je kao takav postojao u medicinskoj dokumentaciji, ali to nije alkohol koji je izvađen iz moje krvi. To je znači alkohol koji je donesen na tijelo s ciljem dezinfekcije. Nije istina da sam na ikakvim lumpovanjima bio tu noć. Dakle, ja sam bio potpuno trijezan, bio sam potpuno sabran kao i svako jutro kad se ustajem i ne sjedam jednostavno u auto, a pogotovo taj dan kad ću imati oružje u rukama", dodao je Banožić.

Razgovarali smo s više medicinskih stručnjaka koji kažu da je mogućnost alkohola u krvi od dezinficijensa nemoguća. I toksikolog Zdravko Lovrić kazao je da je to nemoguće.

"Ne da je teško, nego je nemoguće da se takva količina nađe u krvi primjenom preko kože, dakle dezinfekcijskoga sredstva. U krvi se ne može naći apsorpcijom preko kože takva količina alkohola. Ne vjerujem da bi se moglo išta izmjeriti. Nemoguće. Moraš se kupati u alkoholu neko vrijeme", kazao je Lovrić.

"Apsorpcije kroz kožu idu vrlo teško, vrlo sporo. Pa znate i sami, kod vađenja krvi uzme se malo alkohola na vatu, namaže se koža i onda se vadi krv. Još nije zabilježen slučaj. Djeci se vadi krv, pa ne bi se dezinficiralo da postoji takva mogućnost", zaključio je Lovrić.

