Alkoholizirani župan i prometna nesreća: Suđenje otkrilo nevjerojatne detalje zataškavanja

Na mjestu prometne nesreće u Cerni policijska je ophodnja zatekla dva razbijena automobila te dvije muške i jednu žensku osobu. „Upitala sam ih što se dogodilo, tko je upravljao s kojim automobilom, prišla mi je jedna muška osoba, to je bio Krešimir Bičanić i rekao je da je on upravljao sa Škodom.“ kaže Marija Serezlija, bivša policijska službenica.

Vlasnica parkiranog automobila u koji je Škoda udarila rekla je da Bičanića poznaje i da su se dogovorili o naknadi štete. Policajci su to javili dežurstvu i otišli, no ubrzo dobili i novi nalog. „Da se vratimo nazad, znači da je župan imao prometnu nesreću, da je službeno vozilo i da se mora raditi očevid i da odemo tamo i da alkotestiramo Bičanića i Dekanića.“ kaže Matej Rohaček, policijski službenik.

Vratili su se no kako nisu imali uređaj za alkotestiranje čekali su da im ga kolega donese. Serezliji je prišao Damir Dekanić. „I upitao me možemo li se što dogovoriti na što sam mu ja rekla da se on nema sa mnom što dogovarati, da će doći očevidna ekipa i oni će napraviti očevid“, kaže Marija Serezlija.

Vjerovala da se sve radi po propisima

A kada je stigao uređaj alkotestirali su ih. „Bičanić je mislim imao 0,0 a Dekanić je imao alkohola jedan i nešto“, kaže Matej Rohaček. Zapisnik su predali ekipi za očevid, a policajka koja je te večeri bila šefica smjene, kaže kako je vjerovala da se sve radi po propisima.

„Uvijek ima propusta, prvi propust je što policijska službenica koja je izašla na mjesto događaja nije ostala na mjestu događaja i utvrdila sve činjenice detaljno.“ kaže policajka Matea Jemrić. Bivšu policijsku službenicu s kojom se Uskok nagodio upitali su i ključno pitanje.

„Je li bilo tko od Vaših nadređenih tražio od Vas da pogodujete nekome na način da činjenice utvrđujete suprotno onome što se dogodilo?“ pitao je Tomislav Juzbašić, zamjenik ravnatelja USKOK-a.“ „Ne, ni na koji način.“ odgovorila je Marija Serezlija.

'Zašto ste onda sklopili nagodbu s Uskokom?'

Zamjenik ravnatelja Uskoka njeno je svjedočenje ocijenio neistinitim. „Iz kojeg ste razloga sklopili nagodbu s Uskokom, s obzirom na ono što Vam je stavljeno na teret?“ pitao je Juzbašić. „Razlog je bio što vjerojatno ishod će biti isti ili sličan i da sam ostala u postupku.“ odgovorila je Serezlija.

Dekanićeva obrana na tom je poentirala i zaključila kako i svjedokinja koja se nagodila s Uskokom potvrđuje neutemeljenost optužnice.

„Okrivljeni Damir Dekanić ni na koji način nije utjecao na policijske službenike prilikom očevida prometne nesreće, niti je došlo do bilo kakvog zataškavanja od strane policijskih službenika.“ kaže Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića. Suđenje bivšem županu Vukovarsko – srijemske županije nastavlja se početkom lipnja.

