Hrvatska uvodi važne novosti! Antonela: 'Prvo sam lagala, ali to je bolest...'

Znate li nekoga tko se bori s problemima povezanima s depresijom ili tjeskobom? Ili simptome prepoznajete i kod sebe? Mentalni su poremećaji vodeći uzrok dugog boravka u bolnicama - puno duljeg od europskog prosjeka. Zato Hrvatska uvodi važne novosti! Evo kako ćete uskoro moći do pomoći.

Antonela Golobić s depresijom se bori od 10. godine, ali put do dijagnoze potrajao je sve do 20-e: "U tom trenutku su svi mislili da je to do puberteta, da sam možda hipersenzibilna, pa smo malo otišli do psihologa - sa mnom je sve OK".

Ni onda kad se problem prepozna, do pomoći nije lako doći. Prvi termin kod psihijatra Antonela je čekala čak mjesec i pol dana: "Mene je na prvu bilo sram reći kad sam morala s posla da idem na psihijatriju, ja sam prvo išla lagati jer ne želim da ljudi znaju - ali nemam se ja tu čega sramiti. To je bolest kao i svaka druga i uzela sam pomoć kao što bih uzela i za strganu nogu". Jer bolest koja nije vidljiva, lako se gurne pod tepih.

Danijela Štimac Grbić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjava: "Jedan od razloga zašto mi imamo tako visoku stopu hospitalizacije i rehospitalizacije i boravka u bolnici je zato što ljudi prekasno zatraže pomoć - a prekasno je zatraže jer ne žele priznati sebi, niti obitelj želi priznati, da netko ima psihički poremećaj".

Pomoć iz inozemstva na kućnoj adresi

Zato je hrvatska psihijatrija krenula u transformaciju. Projektom ImpleMENTAL usvajaju se najbolje prakse iz Austrije i Belgije - 30 mobilnih timova dolazit će pacijentima na zagrebačke kućne adrese.

U timovima dolaze i osobe poput Marijane Bavčević - koja već 24 godine ima mentalnih poteškoća - ali uspješno ih je preokrenula u korist za sebe i zajednicu. "Kao suradnica mobilnog psihijatrijskog tima uskačem kao jedna podrška gdje uključujem ljude u život zajednice. Recimo, s jednom korisnicom koja je studirala filozofiju i književnost odlazim u filozofski cafe, druga se povezala sa životinjama pa odlazimo u cat cafe i na izložbe."

Ako prolazite kroz teško razdoblje, potporu liječnika moguće je dobiti i online. U Vrapču se danas, u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu, testira virtualna ambulanta - video platforma s koje će psihijatri pacijentima pružati svoje usluge antistres terapijama.

Pomoćnik ravnateljice psihijatrijske ustanove Vrapče Marko Ćurković opisuje proces teleterapije: "Na neki način smo bliži pacijentu, a i nekakav je naglasak da je ta skrb manje vezana za institucije i bliža pacijentima i njima ugodnija, da ih manje opterećuje".

Prema istraživanjima Eurostata, svaka druga osoba koju sretnete na ulici prošle je godine osjetila poteškoće vezane uz depresiju ili anksioznost. Zato nema razloga za sram u priznanju da nam je potrebna pomoć.

