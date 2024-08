Ujutro i prijepodne prolazno oblačnije. No, zadržat će se suho pa čak i djelomice sunčano, osobito na Jadranu gdje će se već do sredine dana i razvedravati. Bit će na kopnu mirno i ugodno, a na moru će slaba do umjerena bura održavati razmjerno visoke noćne temperature. Bit će to još jedna topla i vrlo topla noć duž obale, ali bura u početku pod Velebitom može mjestimice imati jake udare.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj češća sunčana razdoblja, ali su mogući mjestimični pljuskovi i grmljavina, najprije uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom, osobito navečer. Zapuhat će nakratko i umjeren sjeverni vjetar, ali ostaje podjednako toplo kao i danas, između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjiva naoblaka, ali se za razliku od ujutro, osobito oko zapadnoslavonskog gorja, očekuje poneki pljusak praćen grmljavinom. Uz slab, prolazno umjeren sjeverozapadni vjetar za nijansu manje vruće, između 28 u 30 stupnjeva.

U Dalmaciji znatno sunčanije popodne, ponegdje i potpuno vedro. Bit će vruće, ali će manju ugodu duž obale i na otocima donositi slab do umjeren vjetar s mora. U Zagori vrućina malo izraženija, ali do najviše 34 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu dosta sunčanog vremena, vrlo toplo i vruće, ali uz granicu sa Slovenijom može niknuti kakav veći oblak pa i pasti kraći pljusak, vjerojatnije samo u Gorskom kotaru, rijetko i riječkom zaleđu ili oko Učke. Slab vjetar s mora, ali navečer opet bura, osobito pod Velebitom.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nastavku novog tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano. Ne još sasvim stabilno pa je poneki izolirani pljusak moguć u gorju, uglavnom u utorak, osobito četvrtak. Noći će ostati razmjerno ugodne, u srijedu čak i svježe, ali danju postupno sve toplije, sve češća i neugodnija dnevna vrućina, osobito u danima idućeg vikenda.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sve češće vrlo tople noći, nakon kojih će od sredine tjedna uslijediti i vrlo vrući dani pa će to biti i početak novog toplinskog vala. Bura rijetko pojačana još u utorak ujutro, zatim samo jutarnji burin, a danju slab do umjeren maestral. Odlike su to pravog ljetnog vremena.

