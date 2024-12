Profesorica detaljno ogolila predsjedničke kandidate: Pogledajte s kim uspoređuje Ivanu Kekin

Od Franje Tuđmana do Zorana Milanovića, a upravo komunikaciju svih dosadašnjih predsjednika analizira nova knjiga "Tako mi Bog pomogao". Knjiga je doktorski rad profesorice Jagode Poropat Darrer koja je bila i gošća RTL Danas.

Profesorica Poropat ističe da jedan od prvih zaključaka knjige jesu vrijednosti naših predsjednika koje su vrlo slične ili iste onima zapadnjačkih predsjednika.

"Kao primjerice domoljublje, nacionalna sigurnost, vjera u Boga. Ali ima i nekih ekskluzivnih vrijednosti koje koriste naši predsjednici. Ja bih tu istaknula Ivu Josipovića i Kolindu Grabar Kitarović. Vrijednost Josipovićeva, koju on zaista konzistentno iz govora u govoru nekako stalno podcrtava i ističe, jest pravo, pravda i pravednost", ističe profesorica.

Milanović poput Tuđmana, a Selak Raspudić briljantna

"Znamo da smo za njegova mandata ušli u Europsku uniju. Ali prije toga smo jako puno pravno morali usuglasiti s direktivama EU-a. Tako da je to i jedna vrijednost koja se nekako i sama nametala. Kod Grabar Kitarović je vrijednost zajedništva. Znamo da je njen mandat zapravo karakterizirala polariziranost u društvu i ja bih rekla da je to nekako i do danas ostalo. Samo se jaz nekako produbljuje", kaže Poropat .

Dodaje da Zoran Milanović najbolje koristi svoje govorničke sposobnosti, ali za njim ne kaska nimalo niti Selak Raspudić.

"Ja bih nekako Zorana Milanovićeva stilski usporedila s Tuđmanom. Selak Raspudić je teško usporediva jer je zaista briljantna u svome nastupu, a Kekin bi ih najviše usporedila ne s našim predsjednikom, nego s talijanskom premijerkom Giorgia Meloni", kaže profesorica.

Kod Milanovića prisutan bijesni populizam

Za Primorca ističe da je jako blizak vrijednosti Kolinde Grabar Kitarović, a to su zajedništvo i ujedinjavanje. U anketama najbolje stoji aktualni predsjednik, no ako se samo ograničimo na komunikacijske sposobnosti i na govorničke strategije, prednost profesorica daje iskustvu i znanju Selak Raspudić.

"Znamo da je ona svoje govorničke sposobnosti brusila u jednoj od emisija na jednoj od televizija i jednostavno je to možda i prirodno talent. Iako se kaže da se govornikom ne rađa, nego se postaje ali ona je zapravo ispekla zanat i prije nego je postala političarka. Kad se počela baviti politikom, ona je taj alat imala i upotrebljava ga i jako dobro ore", kaže .

Njezin zaključak u knjizi je da naši predsjednici nisu bili populisti, ali se obilato služe populističkim stilom. "Taj stil je jako lako prepoznati. To je ono kad koristimo neke figure iz obiteljskog života. Sjetit ćemo se Jakova, supruga Grabar-Kitarović i pokliča iz naroda "Jakove izdrži". Pa onda spominjanje tema bliskih narodu. I Tuđman i Grabar-Kitarović su spominjali nogomet. Bulj i njegov slogan je populistički. Naravno, i Milanović nastavlja s populističkim stilom. Kod njega ima nešto što nazivamo u literaturi bijesni populizam, kad sklizne na drugu retorički stranu, ne toliko prihvatljivu," poručila je profesorica Poropat Darrer.

