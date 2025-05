Počele pripreme za Thompsonov spektakl na Hipodromu: Doznajemo detalje

Krenule su pripreme za povijesni mega koncert na zagrebačkom Hipodromu. Mjesec i pol prije koncerta Marka Perkovića Thompsona počela je izgradnja pozornice.

Tvrtka iz Zagreba trebala bi postaviti 350 tona skela, dok produkcija, kako doznajemo, za desetak dana stiže iz Dubaija. Prvi je plan bio da se s pripremama krene početkom lipnja, no zbog složenosti bine od 30 metara visine i scenografiji od oko 110 metara širine krenulo se i ranije.

"S obzirom na to da će biti toliki broj ljudi, valjda znaju što rade. Mislim da je to u redu. Vjerujem da su to dobro isplanirali, nije to zezancija. Vjerujem i da će se sve stići na vrijeme", kaže Gabrijela iz Zagreba.

Zagrepčanin Ivica ima strpljenja. "Nećemo nikud ići", kaže on - dok sve ne bude gotovo.

