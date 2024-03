U Hrvatskoj se svakog dana od početka ove godine proda najmanje 150 novih automobila. U prva dva mjeseca ove godine prodano ih je gotovo 9 tisuća. Rast prodaje bilježi cijela Europa, a dvoznamenkasti rast je i u našoj zemlji. "Rast je dvoznamenkasti, 2000 tisuće automobila više u 2 mjeseca to je fenomenalno. To pokazuje i buđenje naše industrije", komentirao je Dimitrije Trbović, direktor tvrtke za prodaju vozila.

Vodeća je marka Škoda (1238), koja je na prvom mjestu zaključila i prošlu godinu. Drugi najprodavaniji je Volkswagen (787), treći Suzuki (740). Na četvrtom mjestu je Toyota (688), a prati je Dacia (561).

Čudne situacije

"Imamo i čudne situacije – u prva dva mjeseca ove godine Hrvati su kupili više Porschea (102), nego Fiata (97). Imamo i tri prodana Bentleya. Njihove cijene su od 100 tisuća eura pa nadalje, samo nebo je granica. Cijene od 200 pa do 300 tisuća eura su pod normalno takvih automobila“ komentirao je za RTL Danas Kristijan Tićak, glavni urednik magazina Auto motor i sport.

U Hrvatskoj je u veljači, prema podacima ACEA-e, registrirano 4.530 novih automobila, za 21,4 posto više nego istom prošlogodišnjem mjesecu. U prva dva ovogodišnja mjeseca europsko tržište novih automobila poraslo je za 11,2 posto, uz registriranih 1,7 milijuna vozila, izračunala je ACEA. 'Benzinci' su potvrdili vodeću poziciju s udjelom u tržištu od 35,5 posto, a hibridni električni automobili zadržali su drugo mjesto s tržišnim udjelom od 28,9 posto.

Autoindustrija snažno se oporavlja, a tome svjedoči i sve kraći rok isporuke novih vozila: "Sada više ne govorimo o godini dana čekanja, sada govorimo o 5 ili 6 mjeseci čekanja kod većine proizvođača, tako da je donekle popravljena situacija, ne u onom omjeru kako je to bilo 2019., ali idemo prema tome" dodaje Trbović.

Raste i prodaja rabljenih vozila

Osim novih vozila, raste i prodaja rabljenih, a najviše se kupuju vozila srednje klase: "Tu govorimo o cijenama od 15 do 20 tisuća eura, jasno prodaju se i oni od 50 do 100 tisuća eura, ali najviše su ovi do 20", istaknuo je Mario Primorac, direktor prodaje u zagrebačkom salonu rabljenih vozila.

Prema najnovijem istraživanju, čak 39.7 posto svih uvezenih automobila provjerenih na carVerticalu prošle godine došlo je iz Njemačke, njih 15.6 posto iz Francuske, 13.3 posto iz Italije, također 13.3 posto iz Belgije te 5.2 posto iz Austrije. Od automobila uvezenih iz Njemačke i provjerenih putem ovog kanala 3.4 posto njih imalo je vraćenu kilometražu, a 22.8 posto bilo je oštećeno u prošlosti. Izmjene na brojaču kilometara imalo je i 3.3 posto automobila iz Francuske, a manja ili veća oštećenja pretrpjelo je njih 41.2 posto. Od pet najvećih izvoznika u Hrvatsku najmanje oštećenja imaju talijanski automobili - njih 13.1 posto. Međutim, 4.8 posto vozila imalo je vraćenu kilometražu.