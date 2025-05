Procurila snimka sa sastanka DP-a. Penava: 'Plenković je na to morao pristati'

Jutarnji list objavio je audio snimku sa sjednice vukovarskog ogranka Domovinskog pokreta na kojoj čelnik stranke Ivan Penava objašnjava kako je došlo do HDZ-ove podrške njihovu kandidatu za gradonačelnika. Penava je svojim članovima objašnjava da je premijer Plenković na to morao pristati ako je htio biti premijer i da ga zapravo nitko ništa nije ni pitao. Penava bi poslije lokalnih izbora trebao postati potpredsjednik Vlade bez portfelja, a evo dijela njegova govora na sjednici vukovarskog ogranka održanoj 20. veljače.

"Matematički bi to u konstelaciji, konstelacija je takva da idemo u koaliciji s HDZ-om, da je gradonačelnik naš, a zamjenik njihov. I to je trenutačno dogovorena konstelacija. Na nju, Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ako je htio biti premijer. I to je bio jedan, ja ću reći moj, prije svega moj zahtjev, moja operacija, moj cilj da iskoristimo tu snagu koju imamo kako bi tranziciju prvog čovjeka grada Vukovara prebacili s mene na kandidata, odnosno na Domagoja, danas to mogu otvoreno reći, maksimalno bezbolno i uz najmanju moguću i u teoriji moguću opasnost da doživimo neuspjeh. I oni su na to morali pristati, i oni su na to pristali", rekao je Penava na snimci.

Plenković: 'Nije to tema za opterećivat se'

"Ma ne mi smo rekli da ne komentiramo snimke internih sastanaka. U okviru pregovora u postizanju parlamentarne većine i koalicije imali smo niz dogovora programskog karaktera na nacionalnoj razini. Jedina tema koja je dogovorena na lokalnoj razini bila je ta da će Domovinski pokret imati kandidata za gradonačelnika Vukovara, a HDZ za zamjenika, a da će HDZ imati kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije, a DP za zamjenika. To je sve o čemu se razgovaralo. O tome smo posebno nas dvojica postigli vrlo jasan dogovor", poručio je Andrej Plenković iz Siska gdje je uručio ključeve novim stanarima.

Na pitanje novinara zamjera li Penavi, s obzirom na to da nije prvi put da cure snimke sa sastanaka, premijer Plenković je kratko prokomentirao: "Ma ne. Nije to tema za opterećivat se. Imamo mi važnijih stvari".

Penava: 'Bit ću tvrd i najtvrđi'

"Komentirati, komunicirati, stvari s unutarstranačkih sastanaka je nepristojno. Bilo je tu izjava i unutar Domovinskog pokreta i unutar HDZ-a i bit će ih. Poručit ću vam u ime Domovinskog pokreta i kao vladajuće većine, ali i kao predsjednik te stranke i gradonačelnik Vukovara i na kraju kao Ivan Penava glavom i bradom. Bit ću i svilen, bit ću i umiven. Bit ću vrlo pristojan i rječit, kada to treba. Bit ću tvrd i najtvrđi. Prolaziti sve zidove kako ne bi izdao i kako bi uvijek bio na domovinskoj liniji", poručio je Penava s obljetnice u Borovu naselju.

